Cờ vua Việt Nam chào đón 2 nhà vô địch mới

Không còn nhiều động lực ở ván cuối diễn ra sáng 15-3, Lương Phương Hạnh chấp nhận dừng bước sớm trước Nguyễn Mỹ Hạnh An (TP HCM) khi đã thừa điểm số để đăng quang nội dung cờ tiêu chuẩn.

Sáu năm sau lần giành ngôi quán quân quốc gia tại Hà Nội, nữ kỳ thủ sinh năm 1983 đang khoác áo tuyển Cần Thơ này lại có dịp bước lên bục chiến thắng cao nhất tại Giải Vô địch Cờ vua toàn quốc 2026. Đây có lẽ là quãng thời gian đáng nhớ trong sự nghiệp của Lương Phương Hạnh.

Tháng 11-2025, Lương Phương Hạnh trở thành nữ kỳ thủ Việt Nam thứ 7 được Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) phong cấp Đại kiện tướng quốc tế (WGM). Cô cũng là người lớn tuổi nhất được nhận danh hiệu cao quý này sau các đồng nghiệp Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thị Bảo Trâm, Lê Thanh Tú, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng và Võ Thị Kim Phụng.

Chỉ giành kết quả khá khiêm tốn ở nội dung cờ nhanh (hạng 27), cờ chớp (17) và không thi đấu nội dung siêu chớp, Lương Phương Hạnh lại cho thấy sức cờ đáng nể ở nội dung quan trọng cờ tiêu chuẩn. Vắng 2 ngôi sao hàng đầu là Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng, với tư cách hạt giống số 1, Lương Phương Hạnh đã vượt qua hàng loạt kỳ thủ trẻ sung sức, kể cả đương kim vô địch Bạch Ngọc Thùy Dương, để vô địch sớm 1 vòng đấu.

Nữ đại kiện tướng quốc tế Lương Phương Hạnh

Kiện tướng quốc tế Bành Gia Huy (Ảnh: VNC)

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn bảng nam, việc 2 tuyển thủ kỳ cựu Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh (vô địch 3 nội dung nhanh, chớp, siêu chớp) cùng vắng mặt đã trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt trẻ. Ngôi đầu bảng liên tục "đổi chủ" qua từng vòng đấu với Đặng Anh Minh, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc nhưng từ vòng 6, Bành Gia Huy vượt lên giành vị trí này cho đến khi kết thúc giải.

Từng giành vị trí số 1 Việt Nam cách đây 2 năm, kỳ thủ 17 tuổi Bành Gia Huy cho thấy việc anh trở lại ngôi quán quân quốc gia là hoàn toàn xứng đáng, bất chấp sự cạnh tranh đến từ đàn anh Trần Tuấn Minh (5 lần vô địch) lẫn dàn kiện tướng trẻ Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc. Tài năng trẻ quê Hà Nội này năm 2024 từng có suất tham gia tuyển Việt Nam tranh tài ở Olympiad. Năm ngoái, anh lại được FIDE đặc cách trao suất tham dự World Cup Cờ vua 2025 sau khi giành HCV tại SEA Games 33.

Ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn quốc gia là lợi thế để Bành Gia Huy có khả năng tiếp tục được xem xét tham gia tuyển Việt Nam tranh tài tại Olympiad 2026, bên cạnh các tuyển thủ đàn anh thành danh như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh và Trần Tuấn Minh.



