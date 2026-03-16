HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cờ vua Việt Nam chào đón 2 nhà vô địch mới

Đông Linh

Sáu năm sau lần vô địch tại Hà Nội, Lương Phương Hạnh lại có dịp bước lên bục chiến thắng cao nhất tại Giải Vô địch Cờ vua toàn quốc 2026

Không còn nhiều động lực ở ván cuối diễn ra sáng 15-3, Lương Phương Hạnh chấp nhận dừng bước sớm trước Nguyễn Mỹ Hạnh An (TP HCM) khi đã thừa điểm số để đăng quang nội dung cờ tiêu chuẩn.

Sáu năm sau lần giành ngôi quán quân quốc gia tại Hà Nội, nữ kỳ thủ sinh năm 1983 đang khoác áo tuyển Cần Thơ này lại có dịp bước lên bục chiến thắng cao nhất tại Giải Vô địch Cờ vua toàn quốc 2026. Đây có lẽ là quãng thời gian đáng nhớ trong sự nghiệp của Lương Phương Hạnh.

Tháng 11-2025, Lương Phương Hạnh trở thành nữ kỳ thủ Việt Nam thứ 7 được Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) phong cấp Đại kiện tướng quốc tế (WGM). Cô cũng là người lớn tuổi nhất được nhận danh hiệu cao quý này sau các đồng nghiệp Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thị Bảo Trâm, Lê Thanh Tú, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng và Võ Thị Kim Phụng.

Chỉ giành kết quả khá khiêm tốn ở nội dung cờ nhanh (hạng 27), cờ chớp (17) và không thi đấu nội dung siêu chớp, Lương Phương Hạnh lại cho thấy sức cờ đáng nể ở nội dung quan trọng cờ tiêu chuẩn. Vắng 2 ngôi sao hàng đầu là Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng, với tư cách hạt giống số 1, Lương Phương Hạnh đã vượt qua hàng loạt kỳ thủ trẻ sung sức, kể cả đương kim vô địch Bạch Ngọc Thùy Dương, để vô địch sớm 1 vòng đấu.

Cờ vua Việt Nam chào đón 2 nhà vô địch mới - Ảnh 1.

Nữ đại kiện tướng quốc tế Lương Phương Hạnh

Cờ vua Việt Nam chào đón 2 nhà vô địch mới - Ảnh 2.

Kiện tướng quốc tế Bành Gia Huy (Ảnh: VNC)

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn bảng nam, việc 2 tuyển thủ kỳ cựu Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh (vô địch 3 nội dung nhanh, chớp, siêu chớp) cùng vắng mặt đã trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt trẻ. Ngôi đầu bảng liên tục "đổi chủ" qua từng vòng đấu với Đặng Anh Minh, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc nhưng từ vòng 6, Bành Gia Huy vượt lên giành vị trí này cho đến khi kết thúc giải.

Từng giành vị trí số 1 Việt Nam cách đây 2 năm, kỳ thủ 17 tuổi Bành Gia Huy cho thấy việc anh trở lại ngôi quán quân quốc gia là hoàn toàn xứng đáng, bất chấp sự cạnh tranh đến từ đàn anh Trần Tuấn Minh (5 lần vô địch) lẫn dàn kiện tướng trẻ Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc. Tài năng trẻ quê Hà Nội này năm 2024 từng có suất tham gia tuyển Việt Nam tranh tài ở Olympiad. Năm ngoái, anh lại được FIDE đặc cách trao suất tham dự World Cup Cờ vua 2025 sau khi giành HCV tại SEA Games 33.

Ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn quốc gia là lợi thế để Bành Gia Huy có khả năng tiếp tục được xem xét tham gia tuyển Việt Nam tranh tài tại Olympiad 2026, bên cạnh các tuyển thủ đàn anh thành danh như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh và Trần Tuấn Minh.

Cờ vua Việt Nam chào đón 2 nhà vô địch mới - Ảnh 3.


Tin liên quan

Cờ vua Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu tốp 30 thế giới

Trên bảng xếp hạng đầu năm 2026 của Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE), cờ vua Việt Nam đứng vị trí 36 trong khi Lê Quang Liêm xếp hạng 18 bảng siêu đại kiện tướng.

Giải cờ vua Trí tuệ và yêu thương 2026: Sân chơi ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(NLĐO) - Giải cờ vua Trí tuệ và yêu thương 2026 có sự góp mặt của 100 kỳ thủ nhí đến từ Làng trẻ em SOS, Trung tâm Bảo trợ - Công tác xã hội, Mái ấm Tình Mẹ 2.

Cờ vua Việt thắng áp đảo tại ASEAN Para Games 13

(NLĐO) – Giành đến 7 ngôi vô địch, tuyển cờ vua góp công quan trọng nâng cao tổng số HCV cho đoàn TTNKT Việt Nam ở ngày thi đấu thứ ba ASEAN Para Games 13.

cờ vua Việt Nam Giải Vô địch Cờ vua toàn quốc 2026 nhà vô địch gương mặt trẻ tài năng trẻ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo