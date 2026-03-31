AI 365

Coi chừng bị phạt khi “đu trend” vụ mất trộm 12 tấn socola KitKat

Lê Tỉnh

(NLĐO) -Việc tung tin không đúng sự thật, cho dù là "troll" thì cũng có thể bị xử lý vì hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên mạng.

Trào lưu "báo mất hàng" đang lan rộng trên mạng xã hội sau khi KitKat - thương hiệu bánh xốp phủ socola toàn cầu thuộc Nestlé, đăng tải thông tin về việc một xe tải chở hơn 12 tấn socola (tương đương khoảng 413.000 sản phẩm) bất ngờ "bốc hơi" trên hành trình từ Ý sang Ba Lan.

Bài đăng nhanh chóng "gây bão" với hơn 14.700 lượt tương tác, 1.200 bình luận và 6.400 lượt chia sẻ, kéo theo làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ từ nhiều thương hiệu.

Các nhãn hàng chủ yếu lựa chọn cách "đu trend" bằng việc gửi lời cảm thông hoặc sáng tạo nội dung hài hước xoay quanh sự việc.

Tuy nhiên, một số thương hiệu lại mô phỏng định dạng thông cáo báo chí để tự "báo mất hàng", dù có gắn hashtag J4F (Just for fun), vẫn gây ra những phản ứng trái chiều.

Chẳng hạn, chiều 31-3, fanpage chính thức của Highland Coffee đưa ra thông báo: "Giữa lúc tình trạng mất cắp xảy ra nhiều nơi, Highlands xin xác nhận nguyên liệu pha chế và kho hàng của chúng tôi vẫn an toàn tuyệt đối…".

Cảnh báo khi đu trend vụ trộm hy hữu 12 tấn socola KitKat - Ảnh 1.

Highland Coffee vừa thông báo nguyên liệu pha chế và kho hàng an toàn giữa lúc tình trạng mất cắp xảy ra khắp nơi, đu trend từ KitKat

Merzy đăng thông báo chính thức" Chúng tôi xác nhận rằng 1 xe tải chứa 100 thùng son Merzy lộn xộn đã bị mất tích một cách bí ẩn trong quá trình vận chuyển từ nhà máy về kho hàng trung tâm...".

Bên cuối thông báo là dòng kêu gọi: "Hãy tag tên người vừa hết tiền mua son....".

Sunsilk cũng tham gia với nội dung: "Chúng tôi xác nhận rằng 1 vạn thùng Serum Sunsilk đã bị mất tích trong quá trình vận chuyển giữa quận 1...".

Còn HONOR thông báo mất hơn 1000 siêu phẩm điện thoại HONOR X8d (màu xanh Thiên Vân), kèm mô tả nghi phạm là "nam cao khoảng 1,8 m, có thân hình cân đối và sáu múi".

Cảnh báo khi đu trend vụ trộm hy hữu 12 tấn socola KitKat - Ảnh 2.

Sunsilk báo mất 1 vạn thùng Serum Sunsilk trong quá trình vận chuyển giữa Quận 1

Ngay cả chuỗi Cà phê muối Chú Long cũng đăng tải "thông báo chính thức" với nội dung "mất 10.000 chai cà phê muối trong quá trình vận chuyển".

Dù mang tính sáng tạo, cách tiếp cận này bị cho là tiềm ẩn rủi ro khi dễ gây hiểu nhầm cho một bộ phận người đọc, đặc biệt trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng khó kiểm chứng.

Một số ý kiến cho rằng việc bày tỏ sự đồng cảm hoặc biến tấu nhẹ nhàng sẽ phù hợp hơn so với việc tự tạo "tin mất hàng".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Luật sư Trương Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, cho biết việc tung tin không đúng sự thật cho dù nhằm mục đích gây tranh cãi để giải trí vẫn có thể tạo phản ứng ngược từ một bộ phận người đọc (bởi không phải ai cũng phân biệt tin thật và "troll").

Khi việc tung tin "troll" trở thành trào lưu, một bộ phận người đọc sẽ mất niềm tin và có thể nghi ngờ cả những thông tin thật sau này của các cá nhân, tổ chức khác. Rõ ràng, đây là một hệ quả nguy hiểm cho xã hội.

Nguy hiểm hơn, ở góc độ pháp lý, việc tung tin không đúng sự thật, cho dù là "troll" thì cũng có thể bị xử lý vì hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên mạng.

Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP quy định hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng.

"Ngoài ra, người vi phạm còn có thể phải chịu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm"- Luật sư Trương Văn Tuấn cảnh báo.

Cảnh báo khi đu trend vụ trộm hy hữu 12 tấn socola KitKat - Ảnh 3.

Cảnh báo khi đu trend vụ trộm hy hữu 12 tấn socola KitKat - Ảnh 4.

Cảnh báo khi đu trend vụ trộm hy hữu 12 tấn socola KitKat - Ảnh 5.

Một số thương hiệu đu trend KitKat bằng cách gửi lời cảm thông

Cảnh báo khi đu trend vụ trộm hy hữu 12 tấn socola KitKat - Ảnh 6.

Giải mã làn sóng "báo mất hàng" sau vụ trộm hy hữu 12 tấn socola KitKat

Giải mã làn sóng "báo mất hàng" sau vụ trộm hy hữu 12 tấn socola KitKat

(NLĐO)- Nhiều thương hiệu trong và ngoài nước đã nhanh chóng "bắt trend", biến tấu từ vụ việc KitKat theo hướng hài hước như một hình thức quảng bá.

Loạt Fanpage của thương hiệu Việt rầm rộ "đu trend" Phở anh Hai

(NLĐO) - Sức hút của "tiệm phở của anh Hai” nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Xem hướng dẫn cách tải và cài đặt Tiệm Phở Của Anh Hai tại đây.

Cẩn trọng với trend biến thành mô hình figure

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu nhiều người dùng chia sẻ hình ảnh mô hình figure tỉ lệ 1/7 của chính bản thân, được tạo ra dễ dàng nhờ công nghệ AI

thông tin sai sự thật kitkat mất hàng
