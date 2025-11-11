HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Cõi mạng "réo tên", Thái Công "nổi nóng"

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhà thiết kế Thái Công phản ứng gay gắt khi "cõi mạng" gọi tên sau loạt biến căng đời tư.

Chuỗi ồn ào của Thái Công

Cõi mạng "réo tên", Thái Công "nổi nóng" - Ảnh 1.

Thái Công trở thành cái tên bị réo tên thời gian gần đây

Thời gian gần đây, nhà thiết kế Quách Thái Công liên tục được gọi tên vì những ồn ào đời tư. Mở đầu cho chuỗi ồn ào này là việc cư dân mạng nghi ngờ nhà thiết kế có biệt danh "ông hoàng xa xỉ" sử dụng hàng nhái (fake).

Vốn là người giàu có, thượng đẳng (như chia sẻ của chính chủ) thì việc Thái Công xách chiếc giỏ có giá 1,7 tỉ đồng cũng không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, cõi mạng lại xăm xoi chiếc túi và khẳng định có nhiều yếu tố đáng ngờ.

Cùng với cú bóc "phốt" (chưa được xác minh thực hư và chính chủ cũng chưa lên tiếng nói rõ) là việc nhà thiết kế "thượng lưu" có mối quan hệ với bộ đôi Nguyễn Quốc Vũ và Đoàn Di Băng.

Khi chồng Đoàn Di Băng bị bắt vì sản xuất hàng giả, cư dân mạng tiếp tục đào lại những phát ngôn cũ của Thái Công. Cư dân mạng còn truyền tai nhau chính Thái Công là người tố cáo sản phẩm nhà Đoàn Di Băng kém chất lượng, hàng giả.

Trước những ồn ào bủa vây, nhà thiết kế thượng lưu, ông hoàng xa xỉ Thái Công thể hiện sự bức xúc khi đời tư bị săm soi quá mức. Mới nhất, Thái Công đã điểm thẳng tên một số tài khoản Facebook sử dụng các thông tin đời tư của ông để thu hút sự chú ý và sau đó là "kiếm tiền".

"Những kênh chuyên bịa đặt và công kích trên mạng xã hội ở Việt Nam thật ra không hề ngẫu nhiên. Chúng hoạt động có chiến lược, có hệ thống, và có mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu đầu tiên là kiếm tiền từ sự phẫn nộ. Cứ mỗi lượt xem, mỗi bình luận cãi nhau, họ thu về tiền quảng cáo. Mỗi lần bóc "phốt" ai đó, họ lại có thêm hàng chục ngàn lượt theo dõi mới. Đó là thứ 'kinh doanh bằng thù hận', càng gieo ác cảm, càng giàu.

Một số kênh tinh vi hơn: họ chọn thời điểm xã hội đang có biến động, bê bối, hay tin nóng, rồi tung ra clip "tự xưng nội gián" hoặc "nguồn tin mật". Cách họ nói chuyện nghe có vẻ rất hiểu biết nhưng thực ra chỉ là vài mẩu tin cắt ghép, suy diễn và bịa đặt theo cảm tính. Họ biết khán giả thích cảm giác "được biết chuyện người trong cuộc", nên cứ thế mà dựng chuyện để thỏa mãn trí tò mò đám đông" -Thái Công bày tỏ quan điểm.

Thái Công đã tức giận

Cõi mạng "réo tên", Thái Công "nổi nóng" - Ảnh 2.

Thái Công phản ứng gay gắt

"Họ dựng chuyện, bịa đặt, hoặc cắt ghép thông tin để đánh vào tâm lý tò mò của công chúng. Có người còn khéo léo tạo ra tiêu đề giật gân, sử dụng các cụm từ như 'nghe nói…', 'có nghi ngờ rằng…', 'một nguồn tin cho biết…', những cụm từ nghe có vẻ vô tội, nhưng thực chất là chiêu né trách nhiệm pháp lý. Họ biết rõ mình đang vu khống, nhưng lại cố tình nói lập lờ để thoát tội khi bị phản ứng..." - ông nói thêm.

Nhà thiết kế Thái Công khẳng định, bên cạnh việc pháp luật đã có chế tài xử lý những tổ chức, cá nhân đăng thông tin sai sự thật, người dùng mạng cũng cần "học cách xác minh nguồn tin, học cách hoài nghi đúng chỗ, và học cách dừng tay trước khi bấm nút "chia sẻ".

Khi mạng xã hội được dùng bởi những con người hiểu biết và có văn hóa thì nó sẽ trở lại đúng bản chất: một công cụ kết nối, chứ không phải vũ khí công kích...".

Thái Công vẫn khóa bình luận

Cõi mạng "réo tên", Thái Công "nổi nóng" - Ảnh 3.

Chia sẻ của Thái Công thu về lượng tương tác lớn

Chia sẻ của Thái Công thu hút sự chú ý của cư dân mạng với lượng tương tác lớn. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn chưa thể để lại bình luận bày tỏ quan điểm cá nhân vì phía Thái Công vẫn khóa bình luận công khai.

NTK Thái Công (tên thật Quách Thái Công, SN 1972) là cái tên nhận nhiều quan tâm khi là chủ nhân loạt clip "TikTok triệu view", chuyên chia sẻ về cuộc sống sang "chảnh", đập hộp hàng hiệu,... Thái Công nổi danh là người chuyên thiết kế nội thất cho giới nhà giàu, truyền bá phong cách sống thượng lưu, đúng với mục tiêu "phục vụ 10% của 1% người giàu ở Việt Nam".

Quách Thái Công Thái công Thái Công gặp biến biến của Thái Công
