Kinh tế

Kết cục bất ngờ vụ khách ở Dubai xin hủy cọc đặt bàn quán nhậu The Gangs tại TPHCM

Ngọc Ánh - Ảnh chụp màn hình

(NLĐO) – Sau khi vụ việc được đẩy lên cao trào trên mạng xã hội, chủ quán The Gangs muốn hoàn tiền cọc 100% thì khách hàng chọn phương án ban đầu

Liên quan đến vụ việc "Khách ở Dubai xin hủy cọc vì chiến sự, quán nhậu TPHCM phản hồi gây tranh cãi" gần đây, đại diện thương hiệu ẩm thực The Gangs vừa có phản hồi chính thức với Báo Người Lao Động.

TIN LIÊN QUAN

The Gangs cho biết đã đề nghị hoàn tiền cọc 100% cho khách hàng, xin lỗi vì đã làm khách phiền lòng. Tuy nhiên, phía khách hàng ghi nhận thiện chí của quán, mong quán rút kinh nghiệm để xử lý tốt hơn những khách hàng sau còn bản thân mình chấp nhận chính sách ban đầu của quán là nhận voucher sử dụng trong 30 ngày. Khách hàng này cũng chia sẻ "vấn đề không phải là tiền bạc hay voucher mà là trải nghiệm tổng thể với thương hiệu".

Kết cục bất ngờ vụ khách ở Dubai hủy cọc bàn tại quán nhậu The Gangs TPHCM - Ảnh 2.

Khách hàng cập nhật diễn biến sự việc

Theo The Gangs, hệ thống có các quy định vận hành nhằm bảo đảm trải nghiệm chung cho tất cả khách hàng. Với những tình huống phát sinh, đơn vị luôn mong muốn được trao đổi trực tiếp để cùng tìm hướng giải quyết phù hợp.

Tuy nhiên, câu chuyện sau đó nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng nên The Gangs đã rà soát lại toàn bộ sự việc và sẽ sớm cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch tới các khách hàng và cộng đồng.

Kết cục bất ngờ vụ khách ở Dubai hủy cọc bàn tại quán nhậu The Gangs TPHCM - Ảnh 3.

Chính sách của quán gây nhiều tranh cãi

Trước đó, một diễn đàn trên mạng xã hội bàn tán xôn xao về việc The Gangs, chuyên món nhậu nổi tiếng tại TPHCM, có chính sách cứng nhắc với khách hàng đã đặt cọc nhưng không về được do ảnh hưởng chiến sự ở Trung Đông.

Cụ thể, tài khoản có tên anan… đang ở Dubai nhắn tin cho quán ngày 27-2 để chốt bàn ngày 7-3 và đặt cọc 1 triệu đồng thì ngày 2-3 có thông tin chiến sự. Chủ tiệc không về được nên muốn hủy bàn.

Nhân viên quán áp dụng chính sách của hệ thống là đổi tiền cọc thành voucher, thời hạn dùng trong 30 ngày, sau thời gian này voucher sẽ không còn hiệu lực. Khách hàng mong muốn hạn dùng voucher dài hơn nhưng nhân viên quán không đồng ý.

Dù sự việc đã tạm khép lại giữa hai bên, câu chuyện vẫn khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về cách ứng xử và chính sách dịch vụ của các doanh nghiệp trong những tình huống bất khả kháng.

mạng xã hội quán nhậu chiến sự trung đông The Gangs hủy cọc đặt bàn
