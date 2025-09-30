Chậm chi trả chế độ Nghị định 178 phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chậm chi trả chế độ Nghị định 178 phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Minh Chiến

(NLĐO)- Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương hoàn thành chi trả chế độ theo Nghị định 178 trước ngày 15-10.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo) vừa ký công văn số 19 gửi các bộ, ban, ngành, địa phương về việc thực hiện Kết luận 195 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chậm chi trả chế độ Nghị định 178 phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 1.

Chính phủ yêu cầu hoàn thành chi trả chế độ theo Nghị định 178 trước ngày 15-10. Ảnh: NLĐO

Trước đó, ngày 26-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã Kết luận số 195 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó yêu cầu thực hiện xong việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67) trước ngày 15-10 đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước ngày 31-8.

Để thực hiện nghiêm kết luận nêu trên, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31-8 theo các hướng dẫn đã có, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15-10. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Ban Chỉ đạo yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc cố tình, gây khó khăn trong việc chậm chi trả chính sách, chế độ.

Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả chính sách, chế độ về Ban Chỉ đạo (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất là 16 giờ ngày 14-10.

Sau thời hạn nêu trên, nếu Ban Chỉ đạo không nhận được báo cáo của bộ, ban, ngành, địa phương thì các bộ, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Nội vụ đã tổng hợp báo cáo của các bộ ngành, địa phương, cho thấy đến ngày 17-9, cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó có 102.378 người (tỉ lệ 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Tin liên quan

Bộ Nội vụ phản hồi gì về các vướng mắc khi chi trả chế độ theo Nghị định 178?

Bộ Nội vụ phản hồi gì về các vướng mắc khi chi trả chế độ theo Nghị định 178?

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đã có công văn gửi Bộ Tài chính về việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178 của Chính phủ.

Người lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng chế độ theo Nghị định 178

(NLĐO)- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập nghỉ việc do sắp xếp bộ máy sẽ được hưởng chế độ theo Nghị định 178.

Phó Thủ tướng Thường trực: Làm rõ vì sao còn nhiều người chưa nhận chế độ theo Nghị định 178

(NLĐO)- Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178.

giải quyết chế độ Bộ Tài chính chính quyền địa phương Bộ Nội vụ Nghị định 178
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo