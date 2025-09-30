Chậm chi trả chế độ Nghị định 178 phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo) vừa ký công văn số 19 gửi các bộ, ban, ngành, địa phương về việc thực hiện Kết luận 195 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chính phủ yêu cầu hoàn thành chi trả chế độ theo Nghị định 178 trước ngày 15-10. Ảnh: NLĐO

Trước đó, ngày 26-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã Kết luận số 195 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó yêu cầu thực hiện xong việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67) trước ngày 15-10 đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước ngày 31-8.

Để thực hiện nghiêm kết luận nêu trên, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31-8 theo các hướng dẫn đã có, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15-10. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Ban Chỉ đạo yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc cố tình, gây khó khăn trong việc chậm chi trả chính sách, chế độ.

Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả chính sách, chế độ về Ban Chỉ đạo (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất là 16 giờ ngày 14-10.

Sau thời hạn nêu trên, nếu Ban Chỉ đạo không nhận được báo cáo của bộ, ban, ngành, địa phương thì các bộ, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Nội vụ đã tổng hợp báo cáo của các bộ ngành, địa phương, cho thấy đến ngày 17-9, cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó có 102.378 người (tỉ lệ 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.