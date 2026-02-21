Con đoàn viên, người lao động thích thú với hội thi vẽ tranh vào ngày Tết

Ngày 21-2 (Mùng 5 Tết), Cung Văn hóa Lao động TPHCM đã tổ chức Hội thi vẽ tranh thiếu nhi "Cành cọ Mùa Xuân" lần thứ 32 với Chủ đề "Chung tay bảo vệ môi trường".

Hàng trăm thiếu nhi tham gia thi vẽ tranh vào ngày Mùng 5 Tết

Hội thi đã thu hút 596 thí sinh đến từ 120 đơn vị đăng ký tham gia. Các thí sinh chia làm 3 nhóm tuổi gồm nhóm từ 5 đến 7 tuổi; nhóm từ 8 đến 11 tuổi và nhóm từ 12 đến 15 tuổi. Mỗi thí sinh vẽ 1 bức tranh (bằng màu nước, màu sáp hoặc chọn bất cứ chất liệu nào phù hợp) theo chủ đề bảo vệ môi trường trong thời gian 90 phút.

Hội thi nhằm cổ vũ sự đam mê hội họa cho con đoàn viên, người lao động

Chia sẻ về hội thi, bà Nguyễn Phạm Bích Ngân, Phó Giám đốc Cung Văn hóa Lao động TPHCM, cho biết Hội thi vẽ tranh thiếu nhi "Cành cọ Mùa Xuân" là một hoạt động truyền thống được Cung Văn hóa Lao động Thành phố duy trì tổ chức hàng năm nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Các thí sinh tranh thủ nộp bài thi

Qua đó, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho con đoàn viên, người lao động đồng thời cổ vũ sự đam mê hội họa của các em thiếu nhi, tạo điều kiện cho các em có năng khiếu hội họa phát triển tài năng.

Dựa trên các tiêu chí, Ban giám khảo lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 45 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc và 4 giải phong trào cho những tập thể, đơn vị có nhiều thí sinh tham gia.

Ban tổ chức khen thưởng các cá nhân có bài thi xuất sắc

Khi đến chương trình, ngoài thời gian thi vẽ, thiếu nhi còn được xem biểu diễn kịch rối.