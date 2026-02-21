HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Dốc lòng lo Tết cho người lao động

Thanh Nga

(NLĐO) - Các hoạt động chăm lo Tết được đầu tư, tạo sức lan tỏa đến từng đơn vị, đoàn viên - lao động

Thông qua chuỗi hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hơn 14.000 người lao động tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã được hưởng một mùa xuân trọn vẹn, ý nghĩa.

Chủ động chăm lo từ sớm

Hơn 10 năm làm cán bộ Công đoàn, ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, nắm rõ đặc thù ngành nghề cũng như nguyện vọng của đoàn viên - lao động. Ông Bắc cho biết những ngày cận Tết, hầu hết người lao động đều tập trung lao động sản xuất để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, vì vậy Công đoàn Saigon Co.op đã chủ động chăm lo Tết sớm cho người lao động trong hệ thống.

Dốc lòng lo Tết cho người lao động - Ảnh 1.

Ban lãnh đạo và Công đoàn Saigon Co.op thăm hỏi, hỗ trợ người lao động đặc biệt khó khăn

Một mặt phối hợp phòng, ban chức năng thực hiện giám sát việc chi trả lương, thưởng Tết cho người lao động như tháng lương 13, thưởng sự kiện 30 Co.opmart, thực hiện tạm ứng lương. Mặt khác, mở rộng thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán bằng cách kết hợp với ban lãnh đạo giảm giá cho đoàn viên - lao động khi mua một số mặt hàng tại các cửa hàng, siêu thị trong hệ thống. Mức giảm giá từ 5% đến 30%, giúp trên 14.000 người lao động được hưởng lợi với giá trị ước tính 1,9 tỉ đồng.

Công đoàn Saigon Co.op còn thực hiện nhiều chương trình thiết thực như phối hợp tổ chức 25 "Bữa cơm tất niên Công đoàn" với 3.265 suất ăn ngon cho người lao động tại các kho, trung tâm phân phối của Saigon Co.op trong cao điểm phục vụ Tết…

Dốc lòng lo Tết cho người lao động - Ảnh 2.

Bữa cơm tất niên Công đoàn ấm áp tại Co.opmart Hà Tiên

"Cùng với việc tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên - lao động tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa thì việc tổ chức các bữa ăn ngon để bổ sung dinh dưỡng cho người lao động đã thực sự tiếp thêm động lực cho họ làm việc hết mình trong những ngày cao điểm" - ông Bắc nói.

Điểm nhấn khác là Công đoàn Saigon Co.op tập trung chỉ đạo sớm và kịp thời Chương trình "Tết Sum Vầy – Xuân Đoàn Kết" tại 132 đơn vị (với 14.250 đoàn viên) gồm nhiều nội dung và hình thức phong phú như bán hàng ưu đãi, các chế độ phúc lợi, hoạt động văn hóa tinh thần với tổng kinh phí 6,7 tỉ đồng; tổ chức chăm lo 2.068 gia đình người lao động khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết (1 triệu đồng/người)…

Lan tỏa không khí thi đua đến từng cơ sở

Song song với công tác chăm lo, Công đoàn Saigon Co.op đã phát động phong trào "Thi đua mùa Xuân 2026" trong toàn hệ thống, vận động 100% người lao động tích cực tham gia đợt thi đua cao điểm phục vụ Tết 2026.

Nội dung thi đua gắn với công việc cụ thể hằng ngày của cá nhân, từng bộ phận. Tiêu biểu như đội ngũ bộ phận kinh doanh linh hoạt tham mưu thực hiện dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu, tăng cường lượng hàng thiết yếu lên từ 2 đến 3 lần. 

Đội ngũ người lao động các Kho trung tâm tăng tần suất lao động đảm bảo giao hàng đến các điểm bán; Lực lượng lao động các điểm bán, siêu thị thực hiện các hoạt động trang trí gian hàng, thiết kế giỏ quà, tổng vệ sinh tạo không gian mua sắm Tết gần gũi ấm áp góp phần tạo không khí mua sắm sôi nổi cho khách hàng…

Dốc lòng lo Tết cho người lao động - Ảnh 4.

Ban lãnh đạo và Công đoàn Saigon Co.op thăm kho Lê Minh Xuân

Mới làm việc chưa lâu song đã đạt danh hiệu "Chiến thần năng suất Tết" đã trở thành động lực để chị Phạm Hồng Ngọc (nhân viên soạn hàng tại Kho Lê Minh Xuân) lựa chọn gắn bó với đơn vị. Chị cho biết: "Từ khi vào làm việc tại kho, tôi được hướng dẫn tận tình và cố gắng vươn lên dẫn đầu thành tích trong đợt thi đua cao điểm Tết. Nhận phần thưởng từ ban giám đốc, tôi thấy rất vui vì sự cố gắng của mình được công nhận. Đây là động lực để tôi phấn đấu trong thời gian tới".

Dốc lòng lo Tết cho người lao động - Ảnh 5.

Cán bộ, nhân viên khối văn phòng tham gia Chương trình "Ngày lao động Cộng sản"

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Saigon Co.op cũng chính thức phát động Chương trình "Ngày lao động Cộng sản". Qua đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên khối văn phòng phát huy cao độ tinh thần xung kích, trách nhiệm và sẻ chia, chủ động "đi cơ sở", trực tiếp tham gia hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong giai đoạn cao điểm nhất của năm. Chương trình đã thu hút 270 đoàn viên - lao động đã đóng góp 346 ngày công lao động.

Tin liên quan

Công đoàn TPHCM: 3.772 tỉ đồng lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn TPHCM: 3.772 tỉ đồng lo Tết cho đoàn viên, người lao động

(NLĐO)- Hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn TPHCM ngày càng thiết thực, vừa chăm lo vật chất vừa chăm lo tinh thần, đi vào chiều sâu, phù hợp đối tượng

Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

(NLĐO) - Các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Khích lệ người lao động làm ngành nghề đặc thù trong những ngày Tết

(NLĐO)- Nhiều người lao động trong các ngành nghề đặc thù, phải làm việc xuyên suốt dịp Tết Bính Ngọ để phục vụ nhu cầu của người dân

hỗ trợ người lao động phúc lợi đoàn viên Saigon Co.op chăm lo Tết Bữa cơm tất niên Công đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo