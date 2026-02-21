Dốc lòng lo Tết cho người lao động

Thông qua chuỗi hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hơn 14.000 người lao động tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã được hưởng một mùa xuân trọn vẹn, ý nghĩa.

Chủ động chăm lo từ sớm

Hơn 10 năm làm cán bộ Công đoàn, ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, nắm rõ đặc thù ngành nghề cũng như nguyện vọng của đoàn viên - lao động. Ông Bắc cho biết những ngày cận Tết, hầu hết người lao động đều tập trung lao động sản xuất để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, vì vậy Công đoàn Saigon Co.op đã chủ động chăm lo Tết sớm cho người lao động trong hệ thống.

Ban lãnh đạo và Công đoàn Saigon Co.op thăm hỏi, hỗ trợ người lao động đặc biệt khó khăn

Một mặt phối hợp phòng, ban chức năng thực hiện giám sát việc chi trả lương, thưởng Tết cho người lao động như tháng lương 13, thưởng sự kiện 30 Co.opmart, thực hiện tạm ứng lương. Mặt khác, mở rộng thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán bằng cách kết hợp với ban lãnh đạo giảm giá cho đoàn viên - lao động khi mua một số mặt hàng tại các cửa hàng, siêu thị trong hệ thống. Mức giảm giá từ 5% đến 30%, giúp trên 14.000 người lao động được hưởng lợi với giá trị ước tính 1,9 tỉ đồng.

Công đoàn Saigon Co.op còn thực hiện nhiều chương trình thiết thực như phối hợp tổ chức 25 "Bữa cơm tất niên Công đoàn" với 3.265 suất ăn ngon cho người lao động tại các kho, trung tâm phân phối của Saigon Co.op trong cao điểm phục vụ Tết…

Bữa cơm tất niên Công đoàn ấm áp tại Co.opmart Hà Tiên

"Cùng với việc tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên - lao động tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa thì việc tổ chức các bữa ăn ngon để bổ sung dinh dưỡng cho người lao động đã thực sự tiếp thêm động lực cho họ làm việc hết mình trong những ngày cao điểm" - ông Bắc nói.

Điểm nhấn khác là Công đoàn Saigon Co.op tập trung chỉ đạo sớm và kịp thời Chương trình "Tết Sum Vầy – Xuân Đoàn Kết" tại 132 đơn vị (với 14.250 đoàn viên) gồm nhiều nội dung và hình thức phong phú như bán hàng ưu đãi, các chế độ phúc lợi, hoạt động văn hóa tinh thần với tổng kinh phí 6,7 tỉ đồng; tổ chức chăm lo 2.068 gia đình người lao động khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết (1 triệu đồng/người)…

Lan tỏa không khí thi đua đến từng cơ sở

Song song với công tác chăm lo, Công đoàn Saigon Co.op đã phát động phong trào "Thi đua mùa Xuân 2026" trong toàn hệ thống, vận động 100% người lao động tích cực tham gia đợt thi đua cao điểm phục vụ Tết 2026.

Nội dung thi đua gắn với công việc cụ thể hằng ngày của cá nhân, từng bộ phận. Tiêu biểu như đội ngũ bộ phận kinh doanh linh hoạt tham mưu thực hiện dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu, tăng cường lượng hàng thiết yếu lên từ 2 đến 3 lần.

Đội ngũ người lao động các Kho trung tâm tăng tần suất lao động đảm bảo giao hàng đến các điểm bán; Lực lượng lao động các điểm bán, siêu thị thực hiện các hoạt động trang trí gian hàng, thiết kế giỏ quà, tổng vệ sinh tạo không gian mua sắm Tết gần gũi ấm áp góp phần tạo không khí mua sắm sôi nổi cho khách hàng…

Ban lãnh đạo và Công đoàn Saigon Co.op thăm kho Lê Minh Xuân

Mới làm việc chưa lâu song đã đạt danh hiệu "Chiến thần năng suất Tết" đã trở thành động lực để chị Phạm Hồng Ngọc (nhân viên soạn hàng tại Kho Lê Minh Xuân) lựa chọn gắn bó với đơn vị. Chị cho biết: "Từ khi vào làm việc tại kho, tôi được hướng dẫn tận tình và cố gắng vươn lên dẫn đầu thành tích trong đợt thi đua cao điểm Tết. Nhận phần thưởng từ ban giám đốc, tôi thấy rất vui vì sự cố gắng của mình được công nhận. Đây là động lực để tôi phấn đấu trong thời gian tới".

Cán bộ, nhân viên khối văn phòng tham gia Chương trình "Ngày lao động Cộng sản"

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Saigon Co.op cũng chính thức phát động Chương trình "Ngày lao động Cộng sản". Qua đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên khối văn phòng phát huy cao độ tinh thần xung kích, trách nhiệm và sẻ chia, chủ động "đi cơ sở", trực tiếp tham gia hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong giai đoạn cao điểm nhất của năm. Chương trình đã thu hút 270 đoàn viên - lao động đã đóng góp 346 ngày công lao động.