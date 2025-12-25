HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Xúc động hình ảnh Công an Đà Nẵng chui xuống cống, tìm điện thoại cho du khách

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Các lực lượng thuộc Công an Đà Nẵng hỗ trợ tìm, trao trả nhiều tài sản giá trị cho người dân, du khách tại thành phố.

Ngày 25-12, Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp hỗ trợ một du khách Hồng Kông lấy lại chiếc iPhone rơi xuống khe cống thoát nước sâu trên địa bàn.

Công an Đà Nẵng hỗ trợ du khách tìm điện thọai rơi xuống cống - Ảnh 1.

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng xuống cống sâu, tìm điện thoại cho du khách

Theo đó, trong lúc tham quan tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), một nữ du khách đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) đã sơ ý làm rơi chiếc điện thoại iPhone xuống khe cống thoát nước. Do miệng cống hẹp và sâu, du khách không thể tự lấy tài sản nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Công an phường Hải Châu đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để lật nắp cống bê tông, nhằm tiếp cận vị trí chiếc điện thoại.

Công an Đà Nẵng hỗ trợ du khách tìm điện thọai rơi xuống cống - Ảnh 2.

Công an Đà Nẵng hỗ trợ du khách tìm điện thọai rơi xuống cống - Ảnh 3.

Lật mở nắp cống, tìm tài sản cho du khách

Công an Đà Nẵng hỗ trợ du khách tìm điện thọai rơi xuống cống - Ảnh 4.

Nữ du khách người Hồng Kông rạng rỡ sau khi nhận lại điện thoại

Công an Đà Nẵng hỗ trợ du khách tìm điện thọai rơi xuống cống - Ảnh 5.

Trước Hải Châu, lực lượng công an tại phường An Hải cũng trao trả nhiều tài sản giá trị cho du khách

Sau nỗ lực tìm kiếm dưới lòng cống chật hẹp, các chiến sĩ đã lấy được chiếc điện thoại và bàn giao tận tay cho nữ du khách trong tình trạng thiết bị vẫn hoạt động tốt.

Nhận lại tài sản, vị du khách Hồng Kông bày tỏ sự bất ngờ và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng công an địa phương vì sự tận tâm và phản ứng nhanh chóng.

Trước đó, các lực lượng thuộc Công an TP Đà Nẵng cũng đã trao trả nhiều tài sản thất lạc cho người dân, du khách. 

Tin liên quan

Đà Nẵng hỗ trợ cán bộ, người lao động khó khăn vay tối đa 200 triệu đồng

Đà Nẵng hỗ trợ cán bộ, người lao động khó khăn vay tối đa 200 triệu đồng

(NLĐO) - TP Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động khó khăn vay vốn, áp dụng lãi suất bằng mức đối với hộ nghèo

Đà Nẵng bội thu du lịch với 17,3 triệu lượt khách, doanh thu chạm mốc 60.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Năm 2025 ghi dấu sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch TP Đà Nẵng, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu khu vực miền Trung và cả nước

Đạp xe xuyên lục địa: VĐV người Tây Ban Nha làm điều ý nghĩa tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Vận động viên người Tây Ban Nha đạp xe xuyên lục địa nhằm tưởng nhớ người cha qua đời vì bệnh ung thư

du lịch Đà Nẵng Công an TP Đà Nẵng điện thoại iPhone điện thoại di động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo