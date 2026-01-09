HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Con số ấn tượng của du lịch Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Trong năm 2025, tổng lượt khách đến Đồng Nai đạt trên 5,2 triệu lượt người, trong đó có hơn 139.000 lượt khách quốc tế.

Ngày 9-1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT-DL) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng Nai đạt 5 , 2 triệu lượt khách và doanh thu 3 , 9 ngàn tỉ Đồng năm 2025 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tặng hoa chúc mừng ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VH-TT-DL tại TPHCM; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Thị Loan…

Năm 2025, Sở VH-TT-DL đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; tổ chức tốt các hoạt động VH-TT-DL và báo chí, xuất bản phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân.

Trong năm 2025, tổng lượt khách đến Đồng Nai đạt trên 5,2 triệu lượt người (đạt 100,12% chỉ tiêu kế hoạch), trong đó có hơn 139.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt gần 4.000 tỉ đồng (đạt 100,9% chỉ tiêu kế hoạch). Trên lĩnh vực thể thao, các đội tuyển tỉnh tham gia 202 giải trong nước và quốc tế, đạt trên 1.500 huy chương.

Đồng Nai đạt 5 , 2 triệu lượt khách và doanh thu 3 , 9 ngàn tỉ Đồng năm 2025 - Ảnh 3.

Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Đạt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng trao bằng khen cho các tập thể

Đồng Nai đón trên 5,2 triệu lượt khách năm 2025, doanh thu gần 4 ngàn tỉ đồng - Ảnh 1.

Du khách vui chơi tại Khu Du lịch Bửu Long, phường Trấn Biên dịp Tết Dương lịch 2026

Bước vào năm 2026, ngành VH-TT-DL đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Đồng Nai; triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng biểu dương những kết quả ngành VH-TT-DL tỉnh đạt được trong năm qua; đồng thời đề nghị trong năm 2026, ngành cần chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.



    Thông báo