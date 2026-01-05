Ninh Bình "bội thu" khách du lịch trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Ngày 4-1, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 1-1 đến ngày 4-1-2026), ngành du lịch tỉnh này đã đón được 723.062 lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch. Trong đó, khách nội địa khoảng 545 ngàn lượt, quốc tế 177.974 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 795 tỉ đồng.

Khách du lịch di thuyền tham quan di sản Tràng An. Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, công suất phòng bình quân 4 ngày tết đạt trên 85%, có một số khu, điểm ở phường Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư công suất sử dụng buồng đạt 90-95% (riêng trong các ngày 1-1 đến 3-1, công suất phòng đạt 100%), khu vực các phường Phủ Lý, Nam Định và các khu vực khác công suất phòng ước đạt 70-80%.

Để đạt được kết quả trên, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thường xuyên đôn đốc các cơ sở kinh doanh du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ khách an toàn, chu đáo; chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch của tỉnh.

Khách quốc tế chờ mua vé tham quan Tràng An. Ảnh: Di sản Tràng An

Trong dịp này, Ninh Bình đã tổ chức nhiều hoạt động du lịch đặc sắc, tạo sự hấp dẫn cho khách tham quan như: Liên hoan ẩm thực du lịch Ninh Bình với chủ đề "Tinh hoa ẩm thực miền Cố đô"; chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng năm mới; hoạt động bắn pháo hoa tại Quảng trường 3-2 phường Nam Định; đại nhạc hội và màn bắn pháo hoa tại Quảng trường trục lễ hội Khu đô thị Sun Urban City Hà Nam...

Đặc biệt, liên hoan Ẩm thực Ninh Bình năm 2025 đã thu hút hơn 100.000 lượt khách với một chuỗi các sự kiện: "Liên hoan bánh dân gian Bắc bộ"; "Lễ hội bún - phở"... sự kiện này được xem là sự kiện du lịch - văn hóa quy mô lớn đầu tiên của Ninh Bình, quy tụ trên 200 gian hàng ẩm thực và sản phẩm làng nghề; 25 nghệ nhân và hàng trăm đầu bếp đến từ 13 tỉnh, thành phố trong cả nước.