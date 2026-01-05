Ninh Bình "bội thu" khách du lịch trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Ninh Bình "bội thu" khách du lịch trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, ngành du lịch Ninh Bình đã đón được trên 723 ngàn lượt khách, tổng thu đạt trên 795 tỉ đồng

Ngày 4-1, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 1-1 đến ngày 4-1-2026), ngành du lịch tỉnh này đã đón được 723.062 lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch. Trong đó, khách nội địa khoảng 545 ngàn lượt, quốc tế 177.974 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 795 tỉ đồng.

Ninh Bình "bội thu" khách du lịch trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 1.

Khách du lịch di thuyền tham quan di sản Tràng An. Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, công suất phòng bình quân 4 ngày tết đạt trên 85%, có một số khu, điểm ở phường Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư công suất sử dụng buồng đạt 90-95% (riêng trong các ngày 1-1 đến 3-1, công suất phòng đạt 100%), khu vực các phường Phủ Lý, Nam Định và các khu vực khác công suất phòng ước đạt 70-80%.

Để đạt được kết quả trên, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thường xuyên đôn đốc các cơ sở kinh doanh du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ khách an toàn, chu đáo; chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch của tỉnh.

Ninh Bình "bội thu" khách du lịch trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 2.

Khách quốc tế chờ mua vé tham quan Tràng An. Ảnh: Di sản Tràng An

Trong dịp này, Ninh Bình đã tổ chức nhiều hoạt động du lịch đặc sắc, tạo sự hấp dẫn cho khách tham quan như: Liên hoan ẩm thực du lịch Ninh Bình với chủ đề "Tinh hoa ẩm thực miền Cố đô"; chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng năm mới; hoạt động bắn pháo hoa tại Quảng trường 3-2 phường Nam Định; đại nhạc hội và màn bắn pháo hoa tại Quảng trường trục lễ hội Khu đô thị Sun Urban City Hà Nam...

Đặc biệt, liên hoan Ẩm thực Ninh Bình năm 2025 đã thu hút hơn 100.000 lượt khách với một chuỗi các sự kiện: "Liên hoan bánh dân gian Bắc bộ"; "Lễ hội bún - phở"... sự kiện này được xem là sự kiện du lịch - văn hóa quy mô lớn đầu tiên của Ninh Bình, quy tụ trên 200 gian hàng ẩm thực và sản phẩm làng nghề; 25 nghệ nhân và hàng trăm đầu bếp đến từ 13 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tin liên quan

Hình ảnh tàu biển du lịch đầu tiên của năm 2026 đưa 2.800 khách châu Âu đến Nha Trang

Hình ảnh tàu biển du lịch đầu tiên của năm 2026 đưa 2.800 khách châu Âu đến Nha Trang

(NLĐO)- Trưa 4-1, tàu du lịch biển Costa Serena chở 2.800 khách Châu Âu thăm Nha Trang- Khánh Hòa, đây chuyến tàu quốc tế đầu tiên cập cảng trong năm mới 2026

Ngày đầu năm mới, Quảng Ninh đón 380.000 lượt khách du lịch

(NLĐO)- Riêng ngày 1-1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 160.000 lượt, thu du lịch đạt 432 tỉ đồng.

Cú hích mạnh mẽ cho du lịch miền Tây

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ và Festival Hoa - Kiểng tại Đồng Tháp hứa hẹn thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, vui chơi, giải trí

Du lịch Ninh Bình khách du lịch Nghỉ tết dương lịch du lịch bội thu tết dương lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo