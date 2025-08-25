Ngày 25-8, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, tiếp tục đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG trong thời gian từ 25-8 đến 12-9 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn với mục đích tăng tỉ lệ sở hữu.

Trước đó, vào ngày 22-8, ông Đoàn Hoàng Nam thông báo vừa mua xong 27 triệu cổ phiếu HAG, nâng tỉ lệ sở hữu tại công ty do cha mình sáng lập, từ 0% lên 2,55%.

Nếu thương vụ mới giao dịch cũng thành công, ông Nam sẽ nắm tổng cộng 52 triệu cổ phiếu HAG, tỉ lệ sở hữu tăng lên mức 4,92%.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 25-8, giá cổ phiếu HAG là 16.650 đồng/cổ phiếu, ước tính thương vụ mua vào cổ phiếu của con trai bầu Đức lên đến 416 tỉ đồng.

Bầu Đức, người sáng lập Hoàng Anh Gia Lai

Ra khỏi diện cảnh báo, khó khăn vẫn còn

Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM ra quyết định số 728/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 26-8-2025 do công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo (lỗ lũy kế).

Dù HAG đã thoát lỗ lũy kế nhưng trong báo cáo bán niên 2025 soát xét, kiểm toán viên tiếp tục cảnh báo "sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty".

Nguyên nhân, trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét, nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.767 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tụс. Trong đó, hoạt động kinh doanh từ xuất khẩu chuối, sầu riêng tiếp tục mang lại dòng tiền lớn cho công ty.