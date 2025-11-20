Con trai cố Tổng thống Mỹ George H. W. Bush sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 ở TP HCM

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25 đến 27-11, tại TP HCM.

Diễn đàn tập trung thảo luận về xu thế toàn cầu và Việt Nam về ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển đổi kép (xanh, số) hướng đến nền kinh tế thông minh.

Theo ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 500 đại biểu cấp cao, đã có 45 tập đoàn, quỹ đầu tư, nhà công nghệ hàng đầu thế giới xác nhận tham dự diễn đàn.

Đáng chú ý trong số đó Quỹ George H.W. Bush, dưới sự dẫn dắt của ông Neil Bush, con trai cố Tổng thống Mỹ George H. W. Bush, cũng tham dự diễn đàn.

Ông Neil Bush từng bày tỏ kỳ vọng đầu tư khoảng 5 tỉ USD vào các dự án năng lượng sạch tại TP HCM, gồm điện gió đô thị, lưu trữ năng lượng và lưới điện thông minh.

Ngoài ra còn có ông Bruno Wu, Chủ tịch Tập đoàn Sun Seven Stars (Mỹ), đơn vị hoạt động đa lĩnh vực tại hơn 20 thành phố trên ba lục địa, với trụ sở ở Trung Quốc, Mỹ và Vương quốc Anh.

Tháng 11 vừa qua, tập đoàn này bày tỏ mong muốn hợp tác chiến lược để đưa TP HCM trở thành trung tâm tài chính - công nghệ - sáng tạo quốc tế, đồng thời đề xuất đầu tư vào công nghệ, giao thông và đô thị thông minh.

Nhóm tư vấn chiến lược ghi nhận sự có mặt của Boston Consulting Group (BCG), được kỳ vọng mang đến góc nhìn mới về năng suất lao động, mô hình tăng trưởng và vai trò của TP HCM trong chuỗi cung ứng khu vực.

Khối doanh nghiệp châu Âu góp mặt hai tên tuổi lớn: Siemens ASEAN và Schneider Electric. Trong đó, Siemens đang thúc đẩy giải pháp sản xuất thông minh và số hóa nhà máy. Schneider - doanh thu toàn cầu hơn 38 tỉ euro năm 2024, sẽ giới thiệu các giải pháp quản lý năng lượng và trung tâm dữ liệu xanh, phù hợp với nhu cầu chuyển đổi hạ tầng số của một đô thị lớn như TP HCM.

Đặc biệt, một loạt tập đoàn công nghệ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc cũng xác nhận tham dự, như: Foxconn, Huawei, Nokia và Hikvision..., các doanh nghiệp đang đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử, viễn thông và AI tại Việt Nam.

Lĩnh vực tài chính - đầu tư có sự tham gia của Sun Seven Stars, Ant International (chủ sở hữu Alipay+) và sàn giao dịch chứng khoán kỹ thuật số Alta (Singapore), cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn đối với mô hình trung tâm tài chính số của TP HCM.

Ở nhóm hạ tầng - công nghiệp, Sembcorp, Siemens và Hitachi tiếp tục là những đối tác lớn trong năng lượng tái tạo, khu công nghiệp và giao thông đô thị,...