Hình ảnh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TP HCM

Sáng 20-11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã kiểm tra tiến độ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 (HEF 2025) tại hai địa điểm: Gem Center (8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP HCM) và Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala (số 10, cổng đường D6, phường An Khánh, TP HCM).

Tham gia đoàn khảo sát có Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà và lãnh đạo các đơn vị.

Sau khi trực tiếp khảo sát hai địa điểm, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá không gian thiết kế đã tương đối ổn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ diễn đàn tại Thiskyhall Sala

Phó Thủ tướng đánh giá sau buổi khảo sát

Tuy nhiên, ông lưu ý việc lựa chọn địa điểm thường niên cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Gem Center có thể thay đổi nhưng Thiskyhall nên được chọn làm địa điểm mang tính thương hiệu để phát triển diễn đàn trong nhiều năm tới, tương tự mô hình Singapore đang áp dụng.

Phó Thủ tướng cho biết chiều 24-11 sẽ kiểm tra lần cuối. Tuy vậy, ông nêu rõ một số yêu cầu cần điều chỉnh ngay.

Tại Gem Center, cần bố trí lối đi phù hợp để 500 đại biểu di chuyển thuận tiện; khu vực sảnh vào phải đủ rộng và thang máy cần dẫn thẳng lên tầng phục vụ diễn đàn.

Các chương trình nghệ thuật phải được đầu tư kỹ lưỡng, có bản sắc TP HCM và dân tộc Việt Nam; những tiết mục đặc sắc nhất cần được lựa chọn để mở màn, tạo ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế.

Tại Thiskyhall, Phó Thủ tướng yêu cầu không để ùn ứ thang máy. Ông nhấn mạnh các gian hàng cần chú trọng tiểu cảnh, đặc biệt gian đầu tiên cần kết hợp công nghệ khoa học - kỹ thuật (AI, robot) để chào hỏi và gây ấn tượng ban đầu.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-11, tại TP HCM. Diễn đàn tập trung thảo luận về xu thế toàn cầu và Việt Nam về ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển đổi kép (xanh, số) hướng đến nền kinh tế thông minh.

Phó Thủ tướng cùng đoàn khảo sát tiến độ

Phó Thủ tướng cùng đoàn khảo sát không gian ở bên ngoài



