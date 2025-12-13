HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Con trai Minh Nhí tiết lộ dự án điện ảnh mới vào đúng dịp sinh nhật

Thùy Trang

(NLĐO) - Danh hài Minh Nhí ở Mỹ vẫn không quên làm điều này cho con trai trong ngày sinh nhật.

Con trai Minh Nhí, Minh Khải tròn 25 tuổi

Con trai Minh Nhí tiết lộ dự án điện ảnh mới vào đúng dịp sinh nhật - Ảnh 1.

Con trai Minh Nhí, diễn viên Minh Khải

Ngày 12-12 là sinh nhật diễn viên Minh Khải - con trai danh hài Minh Nhí. Trên trang cá nhân, Minh Khải chia sẻ được cha tặng quà "khủng" dù nam danh hài đang công tác tại Mỹ. Cụ thể, Minh Khải chụp màn hình nhận được lì xì 5 triệu từ NSƯT Minh Nhí với nội dung "Ba Minh Nhí lì xì sinh nhật con trai yêu Võ Minh Khải của ba thật vui".

Khi chia sẻ hình ảnh này, Minh Khải không giấu được hạnh phúc và bày tỏ: "Ba Minh Nhí tui tuyệt vời, đang ở Mỹ mà nhớ sinh nhật con bên này, lì xì con trước giờ sinh nhật 5 phút rồi nói kiếm dầu thơm (nước hoa) mùi mà con thích để tặng".

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Minh Khải khi được cha nuôi quá yêu thương.

Được biết, từ vài năm nay, Minh Khải đã bỏ thói quen tổ chức tiệc sinh nhật. Thay vào đó, trong dịp này, Minh Khải thường âm thầm làm một số việc thiện như một cách chia sẻ niềm vui và may mắn mỗi năm bước sang tuổi mới.

Minh Khải là con nuôi Minh Nhí

Con trai Minh Nhí tiết lộ dự án điện ảnh mới vào đúng dịp sinh nhật - Ảnh 2.

Minh Khải, con nuôi Minh Nhí

Nhìn lại một năm đã qua, Minh Khải tự hào vì mình vẫn luôn chăm chỉ như một con ong trên cánh đồng nghệ thuật. Khải đảm nhận vai chính Hoàng tử Mèo trong vở "Công chúa mũi to và vương quốc meo meo" - một vở kịch dành cho thiếu nhi. Ngoài ra, anh chàng cũng đảm nhận một vai diễn mới trong vở kịch kinh dị "Ngăn lạnh số 44" tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh.

Bên cạnh đó, Khải còn lần đầu sản xuất một series phim ngắn cho riêng mình với tên gọi "Tổng tài Bá Khải" để phát trên nền tảng TikTok. Trong series này, có tập đã thu hút gần 200.000 lượt xem với gần 3.000 lượt chia sẻ. Với một kênh TikTok mới hoàn toàn, đây là một tín hiệu đáng mừng và là sự động viên lớn để Khải tiếp tục nỗ lực ở chặng đường tới.

Con trai Minh Nhí tiết lộ dự án điện ảnh mới vào đúng dịp sinh nhật - Ảnh 3.

Minh Khải vừa trúng phim điện ảnh

Khi được hỏi về dự án nghệ thuật sắp tới, Minh Khải cho biết, anh vừa trúng một vai trong phim điện ảnh sẽ quay vào tháng 1-2026. Hiện tại, nam diễn viên đang dành toàn bộ thời gian cho dự án này. Bên cạnh đó, Khải cũng sẽ xuất hiện trong một vài game show truyền hình. Minh Khải sinh năm 2001 là con nuôi danh hài Minh Nhí. Minh Khải trưởng thành từ Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh. Anh chàng để lại dấu ấn qua nhiều dự án như: "Những con quỷ lớp 12A1", "Vợ tui tui sợ", nam chính phim điện ảnh "Ngốc ơi", "Tuổi 17", "Kiều @"...

Ở tuổi 25, cái tuổi được xem là thanh xuân rực rỡ nhất, Minh Khải ngày càng được khen về ngoại hình. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai như nam thần, chiều cao lý tưởng 1m81, Minh Khải còn có gương mặt ưa nhìn, nụ cười thu hút, phù hợp với dạng vai thư sinh, công tử lịch lãm.

