Văn hóa - Văn nghệ

Khóc, cười trong bóng tối "Nhà xác" với Việt Hương, Mai Ka, Võ Minh Khải

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Cuộc đối thoại với những ảo ảnh của một số phận bi thương đã được các nghệ sĩ viết nên câu chuyện kịch hết sức ly kỳ

Khóc, cười trong bóng tối "Nhà xác" với Việt Hương, Mai Ka, Võ Minh Khải - Ảnh 1.

Một cảnh trong vở "Nhà xác"

Việt Hương có thêm vai diễn gai góc

Từ tối 8-11, Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh công diễn vở kịch "Nhà xác" – (kịch bản Đinh Mạnh Phúc, đạo diễn Lê Quốc Nam, cố vấn nghệ thuật: NSND Trần Ngọc Giàu). 

Ngay khi công bố, tên vở đã gây nhiều tò mò: một không gian âm u, nơi lằn ranh sinh tử được phơi bày, nơi người sống và người chết không chỉ đối thoại mà còn soi chiếu lẫn nhau.

Không còn những phòng khách sang trọng hay căn nhà phố ấm cúng, "Nhà xác" chọn bối cảnh lạnh buốt, lặng câm để ba nhân vật do Việt Hương, MaiKa và Võ Minh Khải (con nuôi của NSƯT Minh Nhí) tự phơi bày nỗi đau và bản năng sinh tồn giữa những tiếng vọng của cái chết.

Việt Hương – Maika – Võ Minh Khải: ba mảnh gương vỡ

Ba nhân vật do Việt Hương, MaiKa và Võ Minh Khải thể hiện mang ba số phận, ba cách đối diện với sự thật. NS Việt Hương hóa thân vào người đàn bà bị dằn vặt bởi những ảo tưởng, sống trong hoang mang và nghe thấy tiếng oan hồn thì thầm. 

Với vai bà Hồng, Việt Hương vừa khiến khán giả bật cười trong những cơn "nói nhảm" vừa khiến họ lặng người khi giọt nước mắt thật lăn trên gương mặt bị ám ảnh.

Khóc, cười trong bóng tối "Nhà xác" với Việt Hương, Mai Ka, Võ Minh Khải - Ảnh 2.

Diễn viên Võ Minh Khải có thêm vai diễn hay trong vở kịch "Nhà xác"

Diễn viên MaiKa, con gái của NSƯT Kim Tử Long,  chọn lối diễn tiết chế, lạnh mà sâu. Ẩn trong vẻ ngoài kiêu hãnh là một linh hồn tổn thương, cố giấu nỗi sợ bị quên lãng.

Riêng diễn viên Võ Minh Khải, gương mặt quen thuộc của Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, lại bộc lộ sự giằng co giữa lý trí và mê tín, giữa vụ án buôn bán nội tạng và niềm tin vào công lý.

Ba vai diễn như ba mũi dao cùng khứa vào một câu hỏi: liệu con người có thực sự thoát khỏi những "nhà xác" trong tâm trí mình, nơi ảo tưởng, dối trá và tội lỗi cứ lần lượt tác động đến cuộc sống của họ? "Nhà xác" - Một vụ án hay là bi kịch tâm hồn?

Vở kịch "Nhà xác" là một vụ án ly kỳ, hứa hẹn sẽ cuốn khán giả theo hành trình tìm thủ phạm trong chuỗi cái chết bí ẩn. Nhưng càng đi sâu, vở kịch càng rẽ sang hướng khác – một hành trình nhận thức. 

Những "xác chết" oan khuất không chỉ là vật chứng, mà là ẩn dụ cho những điều bị chôn giấu: sự thật, lương tâm, ký ức của bà Hồng. "Nhà xác" trong vở kịch, vì thế, là không gian của cảm xúc, nơi mỗi người phải đối diện chính mình để nhận ra lỗi lầm trong quá khứ.

Khóc, cười trong bóng tối "Nhà xác" với Việt Hương, Mai Ka, Võ Minh Khải - Ảnh 3.

Một cảnh trong vở kịch "Nhà xác"

Đạo diễn Lê Quốc Nam không chọn lối kinh dị giật gân mà để yếu tố "ma" trở thành bóng tâm lý, dẫn dắt người xem đi qua nỗi sợ hãi để nhận ra khát vọng được sống tử tế.

Tiếng cười – tiếng khóc đan xen

Hai gam màu đối lập trong một bức tranh nhân sinh của vở kịch đã là thông điệp mà đạo diễn Lê Quốc Nam muốn thử nghiệm. 

Với vở "Nhà xác", Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh tiếp tục khẳng định hướng đi riêng: đưa sân khấu thành nơi đối thoại về những góc khuất trong tâm hồn con người. 

Sau các vở mang tính xã hội và tâm lý đương đại, lần này ê-kíp chọn thử nghiệm với yếu tố huyền bí – kinh dị nhưng giàu tính nhân văn.

Khóc, cười trong bóng tối "Nhà xác" với Việt Hương, Mai Ka, Võ Minh Khải - Ảnh 4.

Vở kịch "Nhà xác" có nhiều tình huống gai góc, khiến khán giả đong đầy cảm xúc

Trong bối cảnh sân khấu TP HCM đang tìm lối làm mới để khán giả quay lại sàn diễn, vở "Nhà xác" là nỗ lực đáng ghi nhận của NSƯT Minh Nhí khi ông đầu tư dàn dựng, tổ chức diễn xuất rất nghiêm túc.

Đặc biệt là sự dấn thân của nghệ sĩ Việt Hương đã chọn trở về sân khấu, nơi chị có thể vừa cười vừa khóc với nhân vật. Vở kịch còn có sự tham gia của các diễn viên quen thuộc đã gắn bó với Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh.

"Vở kịch ra mắt tối 8-11 tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, kỳ vọng sẽ là một cú chạm mạnh vào cảm xúc khán giả để được cười và khóc với các nghệ sĩ" – NSƯT Minh Nhí nói.


