Giải trí

Con trai Minh Nhí: "Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc"

Thùy Trang

(NLĐO) - Sau 9 năm làm nghề, diễn viên Võ Minh Khải có vai diễn "gây bão" mạng xã hội.

Vai diễn hit của con trai Minh Nhí ngay đầu năm 2026

Con trai Minh Nhí: "Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc" - Ảnh 1.

Minh Khải trong phim "Bóng ma hạnh phúc"

Vai Hoàng Vũ của Võ Minh Khải trong phim "Bóng ma hạnh phúc" (phát trên Đài THVL) đang được khán giả yêu thích và nhận "cơn mưa" lời khen trên mạng xã hội.

"Bóng ma hạnh phúc" của đạo diễn Nguyễn Dương với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đang được phát sóng trên khung giờ vàng Đài THVL. Trong đó, vai Hoàng Vũ của diễn viên Võ Minh Khải - con trai danh hài Minh Nhí - được đặc biệt yêu mến.

Võ Minh Khải cho biết mỗi tập phim mà cậu chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân đều nhanh chóng đạt triệu view và nhận được hàng ngàn bình luận, tương tác của khán giả.

Lượt follow của Võ Minh Khải cũng tăng lên theo từng tập, từng ngày. Võ Minh Khải hạnh phúc nói: "Lượt xem story trên TikTok của tôi tăng vài ngàn người dù phim chỉ mới chiếu tới tập 14".

Con trai Minh Nhí: "Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc" - Ảnh 2.
Con trai Minh Nhí: "Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc" - Ảnh 3.
Con trai Minh Nhí: "Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc" - Ảnh 4.
Con trai Minh Nhí: "Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc" - Ảnh 5.
Con trai Minh Nhí: "Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc" - Ảnh 6.

Con trai Minh Nhí, Minh Khải trong phim Bóng ma hạnh phúc

Không chỉ vậy, một số phân đoạn trong phim có Võ Minh Khải diễn xuất được hàng loạt các trang TikTok hot đăng lại. Các clip ngắn của phim nhanh chóng đạt vài triệu lượt xem, liên tục lên xu hướng.

Con trai danh hài Minh Nhí háo hức nói: "Rất nhiều khán giả và cả hàng xóm, những cô chú, anh chị em xung quanh tôi đều xem phim rồi nhắn hỏi tôi về cái kết của phim. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn vì được trao cơ hội này. Tôi vô cùng hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương của khán giả dành cho mình".

Dấu ấn Minh Khải

Trong phim Võ Minh Khải vào vai Hoàng Vũ - một cậu ấm con nhà giàu nhưng Vũ sớm phải gánh bi kịch do chính cha ruột và người yêu gây ra khiến anh chàng nảy sinh những oán hận với cuộc đời. 

Võ Minh Khải tự tin cho biết vai diễn Hoàng Vũ không làm khó anh. Vẻ ngoài thư sinh, lịch lãm, điển trai đã là một lợi thế như thể Khải được sinh ra để dành cho vai diễn này.

Cùng với sự nỗ lực và nghiêm túc trong công việc, Võ Minh Khải đã chinh phục không chỉ đạo diễn Nguyễn Dương mà còn cả khán giả theo dõi bộ phim. Võ Minh Khải cũng vừa hoàn thành vai diễn trong một dự án điện ảnh sẽ sớm ra mắt khán giả trên màn ảnh rộng.

Con trai Minh Nhí: "Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc" - Ảnh 7.
Con trai Minh Nhí: "Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc" - Ảnh 8.
Con trai Minh Nhí: "Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc" - Ảnh 9.
Con trai Minh Nhí: "Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc" - Ảnh 10.
Con trai Minh Nhí: "Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc" - Ảnh 11.

Minh Khải luôn chăm chỉ vì biết bản thân cần làm gì

Khi được hỏi "Võ Minh Khải có nghĩ việc là con trai danh hài Minh Nhí khiến mình gặp nhiều thuận lợi hơn trong sự nghiệp không?", nam diễn viên sinh năm 2001 cho biết: "Tôi rất biết ơn khi có ba Minh Nhí. Ba luôn chia sẻ, chỉ dạy cho tôi về nghề nghiệp, cũng như động viên tôi về tinh thần và thái độ nghiêm túc, cầu toàn trong công việc.

Song ba cũng luôn muốn và để tôi tự đi, tự trưởng thành. Ba hay nói là "bụt chùa nhà không thiêng" (cười). Vậy nên các cơ hội làm nghề đều là tôi tự đi casting. 

Có những phim cast 4 vòng, đến vòng 2 là tôi lại không phù hợp và bị rớt nhưng tôi luôn muốn đi casting để học hỏi, tự rút kinh nghiệm cho mình, để mình biết mình phải cố gắng hơn mỗi ngày.

Tôi biết mình không xuất sắc nhưng tôi không bỏ cuộc và không ngừng cố gắng. Sau 9 năm làm nghề thì hiện tại đã có những chương trình, nhà sản xuất mời thẳng tôi rồi. Tôi rất hạnh phúc, hãnh diện và biết ơn về điều đó".

