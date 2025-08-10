Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"

Yến Anh

(NLĐO)- Nhiều bản "hit" của nhạc Việt được thể hiện vô cùng sôi động trên sân khấu "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam".

Chương trình nghệ thuật "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đã diễn ra tối 9-8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với sự tham gia của gần 25.000 khán giả.

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"- Ảnh 1.

Ca sĩ Hòa Minzy và NSƯT Xuân Hinh, Tuấn Cry thể hiện bản HIT "Bắc Bling". Ảnh: VTV

Sân khấu được thiết kế trải dài trên diện tích gần 2.000 m2 bao phủ bởi hệ thống màn hình led rộng tới 1.500 m2. Từ mọi góc nhìn, người hâm mộ đều có thể thưởng thức trọn vẹn âm nhạc trong không gian mãn nhãn, đầy năng lượng với những giọng ca hàng đầu.

Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, RHYDER, 2pillz... đã khuấy động không khí "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" với những màn trình diễn bùng nổ với "Bắc Bling", "Bóng phù hoa", "Vũ trụ có anh", "Thật bất ngờ", "See tình", "Vị nhà", "Cô đơn trên sofa", "Địa đàng", "Việt Nam I love"… và nhiều bản "hit" khác.

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"- Ảnh 2.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện các ca khúc được yêu mến như "Tháng tư là lời nói dối", "Tháng mấy em nhớ anh", "Địa đàng", "Hoa hồng"

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VTV cho hay trước khi V Concert được thực hiện, khán giả vốn đã quen với việc sản xuất chương trình của VTV - ghi hình và phát sóng trên truyền hình. Vì thế, cách làm chương trình lần này có đôi chút khác biệt - VTV thực hiện một concert và có bán vé, để công chúng tới xem trực tiếp thay vì thực hiện chương trình theo lối truyền thống như nhiều năm qua.

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"- Ảnh 3.

Phương Mỹ Chi mang đến chương trình những ca khúc nổi bật gần đây: "Vũ trụ có anh", "Lý Bắc Bộ - Đẩy xe bò", "Bóng phù hoa" và đặc biệt là "Bài ca đất phương Nam" - tác phẩm nữ ca sĩ dự định trình diễn tại sân khấu "Sing! ASIA"

Đội ngũ sáng tạo của VTV hoàn toàn có thể tham gia vào thị trường sản xuất concert lớn. Hơn nữa, thị trường âm nhạc của Việt Nam ngày một phát triển với nhiều thể loại, nhiều tài năng trẻ xuất hiện.

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"- Ảnh 4.

NSND Thanh Hoa, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Trúc Nhân biểu diễn ca khúc "Made in Việt Nam". Ảnh: VTV

"Chỉ vài năm trước, làm sao chúng ta có thể hình dung MV của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam ra được thế giới và thu hút nhiều triệu lượt người xem? Ai có thể ngờ rằng, tên tuổi các ca sĩ trẻ Việt Nam xuất hiện trên Quảng trường Thời đại ở New York, tham gia và giành giải cao trong nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế? Bây giờ thì việc đó trở nên khá quen thuộc.

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"- Ảnh 5.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Bên cạnh đó, khán giả trẻ Việt Nam yêu mến các ca khúc nhạc Việt và chờ đợi các show nghệ thuật, giải trí do đội ngũ sáng tạo Việt Nam tự tổ chức. Chúng tôi có lực lượng sản xuất, có đội ngũ nghệ sĩ, có sự hứng khởi của công chúng Việt cho nền nghệ thuật và giải trí nước nhà. Điều quan trọng hơn cả, các chủ trương của Đảng và nhà nước quan tâm thúc đẩy phát triển văn hóa. Vậy là đủ thiên thời - địa lợi - nhân hòa để VTV thử sức" - ông Đỗ Thanh Hải cho hay.

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"- Ảnh 6.

Ca sĩ Trúc Nhân

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"- Ảnh 7.

Ca sĩ Đen Vâu

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"- Ảnh 8.

Hòa Minzy

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"- Ảnh 9.

Phương Mỹ Chi

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"- Ảnh 10.

Nghệ sĩ Xuân Hinh

Sau "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam", VTV tiếp tục thực hiện đại nhạc hội "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" tối 10-8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội.

Chương trình quy tụ các gương mặt nghệ sĩ trẻ nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt hiện nay, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật bước ra từ các chương trình truyền hình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Em xinh say hi... như BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, (S)TRONG Trọng Hiếu, MONO.

Đây là concert hoàn toàn miễn phí, được VTV dành tặng cho các sinh viên, giảng viên; công nhân, người lao động; đại diện lực lượng tham gia diễu binh diễu hành A80 và các khán giả truyền hình của VTV.

Tin liên quan

"Concert quốc gia" tạo sức hút mạnh mẽ

"Concert quốc gia" tạo sức hút mạnh mẽ

Theo các nhà chuyên môn, thành công của các "concert quốc gia" còn truyền cảm hứng để xây dựng một chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa dài hạn

Rạng rỡ Việt Nam V Concert - Rạng rỡ Việt Nam concert
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo