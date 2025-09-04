Vang mãi giai điệu tự hào về Tổ quốc

Bản hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hiện đã cán mốc 6 tỉ view với nhiều phiên bản khác nhau. Mỗi phiên bản đều để lại những ấn tượng "khó phai".

Khơi gợi tình yêu Tổ quốc

Số lượng ca khúc "nhạc yêu nước" được ra mắt không thể đếm xuể trong 2 tháng qua. Đó không chỉ là sắc màu thời vụ mà là một xu hướng của dòng chảy âm nhạc về khát vọng của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Tùng Dương vừa ra mắt cách đây ít hôm cũng được khán giả đón nhận tích cực.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: "Tôi làm MV xuất phát từ tình yêu tha thiết đối với quê hương đất nước. Một MV kết nối câu chuyện từ chiến tranh đến hòa bình sẽ giúp chúng ta sẽ tiếp bước và noi gương thế hệ cha ông, những người đã đi vào lịch sử dân tộc và đem lại nền hòa bình hôm nay".

Không chỉ là người thể hiện ca khúc, trong MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", Tùng Dương còn hóa thân vào vai một chiến sĩ cách mạng để có thể cảm nhận sự khốc liệt của chiến tranh, đặc biệt là khoảnh khắc hào hùng, thiêng liêng khi lá cờ đỏ sao vàng được phất lên, hòa bình được lập lại trên khắp quê hương đất nước.

Tùng Dương và nhạc sĩ tỉ view - Nguyễn Văn Chung - đã có sự kết hợp trong MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Sản phẩm ra mắt vào trung tuần tháng 8, chỉ sau 5 ngày trình làng đã cán mốc 2 triệu lượt xem trên YouTube, 7 triệu lượt nghe và sử dụng âm thanh trên các nền tảng mạng xã hội và nhạc số (YouTube, TikTok, Spotify, Zing Mp3…) và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

"Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang" của nhạc sĩ Lê Tư Minh, được thể hiện qua giọng ca 3 thế hệ Đỗ Tố Hoa, Thu Thủy và Đông Hùng, không chỉ là một ca khúc, mà còn là lời hiệu triệu mang thông điệp: Càng gian nan, dân tộc Việt Nam càng đồng lòng, càng yêu nước. Tuổi trẻ hôm nay hãy cống hiến để xây dựng một đất nước Việt giàu đẹp và vinh quang.

MV "Let's sing Việt Nam" của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, do Nhật Huyền cùng Birdy Lê thể hiện, mang tinh thần trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm chất hào sảng, khơi gợi tình yêu Tổ quốc và khát vọng cống hiến của người Việt Nam. Địa điểm thực hiện MV tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam góp phần tạo nên không gian trang trọng và ý nghĩa. Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn cho biết anh viết bài hát với mong muốn mang đến một tác phẩm trẻ trung, dễ hát, để bất kỳ ai cũng có thể hòa giọng: "Tôi muốn bài hát giống như một lời mời gọi: hãy cùng nhau cất tiếng ca cho Việt Nam. Đó là tiếng hát của tự hào, của tình yêu đất nước, của niềm tin vào tương lai. Khi thấy hàng trăm nghệ sĩ không quản mưa gió để thực hiện MV, tôi vô cùng xúc động. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần mà bài hát hướng tới".

Ca sĩ Hùng Min, tác giả ca khúc "Việt Nam tôi yêu", chia sẻ: "Âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn để nhắc nhở chúng ta về lịch sử, về những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã để lại. Đây cũng là cách để tôi nhắc nhở bản thân luôn ghi nhớ cội nguồn và trách nhiệm của mình".

Trước MV "Việt Nam tôi yêu", Hùng Min từng gây chú ý với MV "Con rồng cháu tiên". Nếu MV "Con rồng cháu tiên" nghiêng về yếu tố huyền sử thì "Việt Nam tôi yêu" mang hơi thở hiện đại, gần gũi và truyền cảm hứng. "Âm nhạc là cầu nối tuyệt vời. Với nghệ sĩ trẻ, âm nhạc chính là cách để kể lại câu chuyện lịch sử và truyền tải văn hóa Việt Nam bằng một ngôn ngữ dễ tiếp cận, gần gũi với thế hệ mới, nhưng vẫn giữ được chiều sâu và giá trị cốt lõi" - Hùng Min bộc bạch.

Hòa Minzy “gây sốt” trong MV “Nỗi đau giữa hòa bình”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nổi tiếng theo cách tự nhiên

Xu hướng của dòng chảy âm nhạc về khát vọng của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới còn có nhiều MV khác, do các văn nghệ sĩ tâm huyết thực hiện, cũng được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng, như MV "Made in Vietnam" của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân và DTAP. Hay NSND Thu Huyền, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P và Lâm Bảo Ngọc kết hợp ở MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam". Trang Pháp có mini album "Mãi là người Việt Nam", Võ Hạ Trâm với "Nguyện là người Việt Nam" và Hòa Minzy là "Nỗi đau giữa hòa bình", MV này của Hòa Minzy được xem như một ngoại truyện của bộ phim "Mưa đỏ" - tác phẩm điện ảnh được dự báo sẽ dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Theo các nhà chuyên môn thành công của những "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Đường lên phía trước", "Tuổi trẻ hôm nay", "Một vòng Việt Nam"… phủ sóng rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, là cơ sở để các nghệ sĩ có thêm tự tin và cảm hứng viết thêm những tác phẩm mới về con người, quê hương Việt Nam, về niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn với lịch sử.

Trong các nghệ sĩ trẻ hiện nay, Nguyễn Hùng đang tỏa sáng với ca khúc "Còn gì đẹp hơn". Đây là ca khúc từ phim "Mưa đỏ" đang thu hút khán giả ở các cụm rạp. Sau bản hit "Phép màu", Nguyễn Hùng đã tạo ra một "phép màu" khác, đưa ca khúc "Còn gì đẹp hơn" lan tỏa một cách tự nhiên, âm thầm nhưng bền bỉ ở các nền tảng. Sau một tháng, ca khúc "Còn gì đẹp hơn" đã có hơn 6,5 triệu view trên YouTube.

Trong khi những MV thể hiện khát vọng của dân tộc Việt nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng, thì những sản phẩm âm nhạc nằm ngoài chủ đề này giảm sức hút rõ rệt. Trước đó, "Em xinh say hi" khá nóng, nhưng thời gian gần đây đã hạ nhiệt. Một số nghệ sĩ khác đã thất bại khi tung sản phẩm thuần túy ở thời điểm này. Điển hình là Masew, trở lại đường đua với album tâm huyết, kết hợp Hòa Minzy và nhiều đồng nghiệp, nhưng hiện sản phẩm vẫn chưa vượt mốc 100.000 view trên YouTube. Rapper Osad gây chú ý khi bắt tay với producer Onionn - cộng sự cũ của Sơn Tùng M-TP. Song, bản nhạc mới của Osad chỉ hút 12.000 view sau 4 ngày.