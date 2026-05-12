Công an bắt tạm giam đối tượng Phạm Trung Nghĩa, kêu gọi người có liên quan sớm trình báo

Ngày 12-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trung Nghĩa (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Trung Nghĩa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3-2022, thông qua các mối quan hệ xã hội, Nghĩa quen biết anh L. (ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi tạo dựng mối quan hệ thân thiết, Nghĩa nhiều lần chủ động mời anh L. đi ăn uống, đồng thời giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với cán bộ ở khu vực phía Nam nhằm tạo lòng tin.

Để củng cố “vỏ bọc”, Nghĩa còn thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh nhằm đánh bóng uy tín cá nhân.

Từ tháng 7-2022 đến tháng 1-2023, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Nghĩa nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh L.

Đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết một số người làm việc tại Hải quan TPHCM, có thể mua được lô ô tô Mercedes-Benz GLC 300 với giá rẻ.

Tin tưởng, anh L. đã nhiều lần chuyển hơn 1,1 tỉ đồng để nhờ mua xe và bị Nghĩa chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra thông báo, ai là bị hại có liên quan đến Phạm Trung Nghĩa cần sớm đến cơ quan công an gần nhất trình báo hoặc liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để được giải quyết theo quy định pháp luật.