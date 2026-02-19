HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Cà Mau khuyến cáo quan trọng dịp Tết

Vân Du

(NLĐO) – Công an tỉnh Cà Mau đã có những khuyến cáo quan trọng khi người dân không may trở thành nạn nhân của hoạt động tín dụng đen.

Ngày 19-2, Công an tỉnh Cà Mau đã có khuyến cáo người dân về việc cần nâng cao cảnh giác trước hoạt động của các đối tượng cho vay lãi nặng (tín dụng đen).

Theo công an, thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán thì nhu cầu vay vốn phục vụ chi tiêu, mua sắm, sản xuất, kinh doanh… trong người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý cần tiền gấp của người dân, các đối tượng gia tăng hoạt động cho vay trực tuyến thông qua các ứng dụng trên điện thoại; website và nền tảng mạng xã hội…

Cần làm gì khi trở thành nạn nhân của hoạt động tín dụng đen? - Ảnh 1.

Hình minh họa tín dụng đen

Các đối tượng thường quảng cáo với nội dung "vay nhanh – giải ngân trong 5 phút – không cần thế chấp – lãi suất 0%". Tuy nhiên, trên thực tế thì người vay phải chịu mức lãi suất rất cao kèm theo nhiều khoản phí bất hợp lý.

Đặc biệt, khi cài đặt các ứng dụng vay tiền thì người dân thường bị yêu cầu cấp quyền truy cập danh bạ, hình ảnh và dữ liệu cá nhân. Đây chính là cách để đối tượng hoạt động tín dụng đen thu thập, sử dụng trái phép thông tin để phục vụ hành vi đòi nợ và uy hiếp tinh thần.

Khi chậm thanh toán, các đối tượng hoạt động tín dụng đen sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa, xúc phạm danh dự; cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh rồi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội; liên hệ người thân, bạn bè của người vay để gây áp lực và khủng bố tinh thần.

Hoạt động tín dụng đen không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tinh thần của người dân. Đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Theo quy định của pháp luật, các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác, sử dụng trái phép thông tin cá nhân… tùy theo tính chất và mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để chủ động phòng ngừa hoạt động tín dụng đen, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị người dân không vay tiền qua các ứng dụng, website hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh, mã OTP, danh bạ điện thoại cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần tìm hiểu kỹ lãi suất, điều kiện vay và chỉ giao dịch với các ngân hàng, tổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động hợp pháp.

Khi phát hiện hoặc trở thành nạn nhân của hoạt động tín dụng đen thì người dân cần lưu giữ đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý theo quy định.

tín dụng đen Cà Mau Tết Công an khuyến cáo
