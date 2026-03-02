HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Cà Mau triệt xóa 250 vụ tệ nạn xã hội

Vân Du

(NLĐO) – Sau gần 2 tháng triển khai cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, công an ở Cà Mau đã triệt xóa 250 vụ tệ nạn xã hội với hơn 1.200 đối tượng tham gia.

Ngày 2-3, Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để đảm an ninh trật tự (ANTT).

Công an Cà Mau triệt xóa 250 vụ tệ nạn xã hội - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát Cơ động kiểm tra quân số tại các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Các phương án, kế hoạch được triển khai đồng bộ, bám sát thực tiễn địa bàn đã góp phần giữ vững ổn định tình hình và tạo nền tảng thuận lợi phục vụ công tác bầu cử.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, sau gần 2 tháng triển khai cao điểm bảo đảm ANTT, lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, như: triệt xóa 250 vụ tệ nạn xã hội với trên 1.200 đối tượng tham gia; phát hiện hơn 50 vụ vi phạm về kinh tế, 99 vụ vi phạm về môi trường.

Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy được triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục. Qua đó, đã triệt xóa trên 90 vụ, xử lý 140 đối tượng liên quan, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm ma túy và giữ vững ổn định tình hình ngay từ địa bàn cơ sở.


Tin liên quan

Làm sao để tố cáo tệ nạn xã hội?

Làm sao để tố cáo tệ nạn xã hội?

Nguyễn Văn Hòa (ngụ TP HCM) hỏi: Gần nhà tôi có quán cà phê thường tổ chức đánh bạc, tổ chức mại dâm. Người dân khu vực đã phản ánh nhưng đến nay quán cà phê này vẫn tồn tại. Tôi phải làm gì để không bị trả thù khi tố cáo và không còn tệ nạn?

Phát hiện 5 cô gái trẻ dương tính với ma túy lúc rạng sáng

(NLĐO) - Từ tin báo của người dân, công an phường ở Cần Thơ kiểm tra một căn nhà trong khu dân cư thì thu giữ nhiều tang vật nghi liên quan đến ma túy.

Chuyện chưa kể về hành trình triệt phá vụ án mua bán ma túy lớn nhất Đắk Lắk

(NLĐO) - Đằng sau chiến công là những cuộc đấu trí căng thẳng, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống ma túy.

ma túy Cà Mau vi phạm về kinh tế triệt xóa tệ nạn xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo