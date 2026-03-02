Công an Cà Mau triệt xóa 250 vụ tệ nạn xã hội

Ngày 2-3, Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để đảm an ninh trật tự (ANTT).

Phòng Cảnh sát Cơ động kiểm tra quân số tại các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Các phương án, kế hoạch được triển khai đồng bộ, bám sát thực tiễn địa bàn đã góp phần giữ vững ổn định tình hình và tạo nền tảng thuận lợi phục vụ công tác bầu cử.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, sau gần 2 tháng triển khai cao điểm bảo đảm ANTT, lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, như: triệt xóa 250 vụ tệ nạn xã hội với trên 1.200 đối tượng tham gia; phát hiện hơn 50 vụ vi phạm về kinh tế, 99 vụ vi phạm về môi trường.

Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy được triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục. Qua đó, đã triệt xóa trên 90 vụ, xử lý 140 đối tượng liên quan, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm ma túy và giữ vững ổn định tình hình ngay từ địa bàn cơ sở.



