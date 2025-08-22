HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Phường Phú Định, TP HCM đặt mục tiêu “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội

ÁI MY

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ mới, phường Phú Định hướng đến phát triển toàn diện, bền vững; đặt ra mục tiêu quan trọng “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội.

Phường Phú Định, TP HCM đặt mục tiêu “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội

Ngày 22-8, tại TP HCM diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, chuyển đổi số; đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng phường Phú Định phát triển toàn diện".

Đây cũng là tư tưởng chỉ đạo, là mục tiêu phấn đấu xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân theo phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển".

Phường Phú Định, TP HCM đặt mục tiêu “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Xoá ma tuý, tệ nạn xã hội

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy viên Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, đánh giá cao nỗ lực của phường Phú Định trong việc sớm hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, thể hiện rõ sự quan tâm đến an sinh xã hội. 

Qua đó, ông ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình thương mại – dịch vụ tại địa phương, đặc biệt là chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" - một trong 19 sự kiện văn hóa tiêu biểu của TP HCM, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy du lịch, kinh tế phát triển.

Phường Phú Định, TP HCM đặt mục tiêu “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội - Ảnh 3.

Ông Dương Anh Đức phát biểu tại Đại hội

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, ông Dương Anh Đức đề nghị phường Phú Định nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; khai thác hiệu quả nguồn lực phát triển văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế; đầu tư chỉnh trang đô thị xanh, sạch, hiện đại; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đặc biệt, phường Phú Định phải giữ vững an ninh trật tự, hướng tới xây dựng địa bàn "trong sạch, không có tội phạm, ma túy" vào năm 2030.

Phường Phú Định, TP HCM đặt mục tiêu “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội - Ảnh 4.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Phát triển toàn diện, bền vững

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Phú Định đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu gắn với 5 chương trình đột phát; 5 dự án trọng điểm; 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Tiêu biểu là chương trình đột phát chỉnh trang đô thị tuyến bờ Bắc Kênh Đôi và phát triển hạ tầng đô thị. Ngoài ra, phường cũng tập trung thực hiện các dự án trọng điểm như xây dựng cầu đường Bình Tiên; cầu Rạch Cát II; cầu Kênh ngang số 1, 2, 3; hoàn thành 1 Dự án nhà ở xã hội và 5 dự án nhà ở tái định cư thuộc đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch.

Phường Phú Định, TP HCM đặt mục tiêu “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội - Ảnh 5.

Ông Phạm Ngọc Muôn phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Phạm Ngọc Muôn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Định, nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội là định hướng quan trọng cho phát triển kinh tế, dịch vụ chất lượng cao, đầu tư hạ tầng đồng bộ, xây dựng chính quyền "tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả", đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ Nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Định khẳng định: Kết quả Đại hội là động lực to lớn, cổ vũ toàn hệ thống chính trị và nhân dân đưa phường phát triển toàn diện, bền vững cùng TP HCM và cả nước vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Ông Phạm Ngọc Muôn cũng bày tỏ sự thống nhất, quyết tâm chung của toàn thể phường Phú Định đặt mục tiêu "nói không" với ma túy và tệ nạn xã hội trong 5 năm tới.

Phường Phú Định, TP HCM đặt mục tiêu “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội - Ảnh 6.

Đại biểu TP HCM cùng đại biểu phường chụp ảnh kỷ niệm

Phường Phú Định được hình thành trên cơ sở sáp nhập, sắp xếp lại từ phường Xóm Củi (bao gồm các phường 11, 12 và 13), phường 14, 15 và một phần phường 16. Sau sắp xếp, phường Phú Định có diện tích khoảng 5,85 km2, quy mô dân số 150.389 người.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Định nhiệm kỳ 2025-2030 với 33 thành viên đã ra mắt tại Đại hội. Trong đó, ông Phạm Ngọc Muôn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Bà Trần Thanh Hà giữ chức Phó Bí Thường trực Đảng ủy phường và ông Bùi Trung Trực làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Phường Phú Định, TP HCM đặt mục tiêu “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội - Ảnh 7.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Định nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội

