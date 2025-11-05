Công an cấp xã TP HCM sẽ đến từng nhà để thu thập dữ liệu về xe

Ngày 5-11, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM cho biết hiện Công an TP HCM có hơn 12.000.000 xe cần phải rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu.

Lực lượng Công an cấp xã đến từng hộ dân trên địa bàn để rà soát, đối chiếu, thu thập thông tin chủ xe và xe

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP HCM đã triển khai kế hoạch về tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện trên toàn địa bàn, đồng thời tiến hành số hóa toàn bộ hồ sơ đăng ký xe.

Công an các xã, phường, đặc khu tiến hành đối chiếu dữ liệu giữa hệ thống đăng ký, quản lý xe và thông tin thực tế về phương tiện đang lưu hành.

Theo đó, Công an địa phương đã đến từng hộ dân, từng khu dân cư, khu nhà trọ để thu thập, xác minh thông tin phương tiện, hướng dẫn người dân kê khai lại dữ liệu xe và địa chỉ cư trú của chủ xe.

Đến nay, lực lượng chức năng đã thu thập trên 205.000 xe. Đáng chú ý, Công an TP HCM đã ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện có thông tin không trùng khớp giữa dữ liệu đăng ký và dữ liệu cư trú, chủ xe đã thay đổi chỗ ở, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe hoặc phương tiện không còn tồn tại thực tế.

Việc rà soát, đối chiếu thực địa giúp loại bỏ những dữ liệu "rác", những trường hợp có sai sót, trùng lặp, hoặc chưa được định danh chính xác đều được ghi nhận để điều chỉnh và cập nhật vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo quyền và lợi ích, người dân có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an cấp xã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan đến xe và thông tin cá nhân cần thiết theo đề nghị của cơ quan Công an.

Để tránh những rủi ro về pháp lý, chủ xe đã chuyển nhượng xe nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi, sang tên theo quy định, cần đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện khai báo, cung cấp thông tin về phương tiện cho cơ quan đăng ký xe hoặc thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Đối với người đang sử dụng xe đã mua xe qua nhiều tổ chức, cá nhân, không tìm thấy chủ xe đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe, phải nhanh chóng đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe theo quy định.

Bên cạnh công tác tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng khác là số hóa toàn bộ hồ sơ đăng ký phương tiện. Hiện Công an TP HCM đã số hóa được trên 76.000 hồ sơ xe; những tập hồ sơ giấy lưu trữ lâu năm được chuyển đổi sang dạng dữ liệu điện tử, gắn mã định danh chủ sở hữu và phương tiện, lưu trữ trong hệ thống máy chủ bảo mật cao, phục vụ tra cứu, cập nhật và chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng khác như đăng kiểm, thuế, bảo hiểm, ngân hàng...

Việc số hóa hồ sơ không chỉ giúp giảm thiểu khối lượng lưu trữ vật lý, tiết kiệm chi phí, mà còn nâng cao khả năng truy xuất, đồng bộ thông tin, đảm bảo dữ liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và có thể phục vụ công tác quản lý, xử lý vi phạm, điều tra nhanh chóng khi cần thiết.