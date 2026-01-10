Công an Đà Nẵng bắt chủ trang Facebook "Mỹ Linh"

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Đại (SN 2003; trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Quang Đại bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Trước đó, ngày 7-1, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh H.Q.D (SN 2003, trú phường Bàn Thạch) về việc bị Nguyễn Quang Đại chiếm đoạt hơn 96,8 triệu đồng bằng thủ đoạn gian dối.

Kết quả điều tra xác định, lợi dụng mối quan hệ quen biết từ thời còn làm nhân viên bán hàng cho hãng OPPO tại một siêu thị điện máy, Nguyễn Quang Đại đưa ra thông tin gian dối rằng OPPO sắp mở bán dòng điện thoại Find X9 với chương trình ưu đãi nội bộ dành cho nhân viên, giảm giá từ 30% đến 40%. Tin tưởng, anh D. nhờ Đại đứng tên mua 5 chiếc điện thoại để bán lại kiếm lời.

Dù không còn làm việc tại OPPO và không thuộc diện hưởng ưu đãi, Đại vẫn nhận tiền. Để tạo lòng tin, đối tượng lập tài khoản Facebook giả mang tên "Mỹ Linh", tự tạo các đoạn hội thoại hỏi mua điện thoại, trao đổi giá cả, chiết khấu rồi chụp màn hình gửi cho anh D.

Tin vào giao dịch giả mạo này, anh D. đã chuyển cho Đại gần 97 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Đại không mua điện thoại mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ: ngày 30-12-2025, Đại từng sử dụng tài khoản Facebook "Mỹ Linh" để giả vờ mua sim số đẹp 0376.000.*** với giá 158 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, đối tượng làm giả hóa đơn chuyển tiền ngân hàng gửi cho bị hại, khiến nạn nhân tin tưởng và thực hiện thủ tục sang tên sim. Khi Đại tìm cách rao bán, cầm cố sim để lấy tiền tiêu xài thì bị Phòng CSHS phát hiện, bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động và 1 sim điện thoại số 0376.000.***. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.