HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Đà Nẵng bắt chủ trang Facebook "Mỹ Linh"

Trần Thường

(NLĐO) – Nam thanh niên tại TP Đà Nẵng lập trang Facebook có tên "Mỹ Linh", nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Đại (SN 2003; trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Đà Nẵng bắt chủ Facebook Mỹ Linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Nguyễn Quang Đại bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Trước đó, ngày 7-1, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh H.Q.D (SN 2003, trú phường Bàn Thạch) về việc bị Nguyễn Quang Đại chiếm đoạt hơn 96,8 triệu đồng bằng thủ đoạn gian dối.

Kết quả điều tra xác định, lợi dụng mối quan hệ quen biết từ thời còn làm nhân viên bán hàng cho hãng OPPO tại một siêu thị điện máy, Nguyễn Quang Đại đưa ra thông tin gian dối rằng OPPO sắp mở bán dòng điện thoại Find X9 với chương trình ưu đãi nội bộ dành cho nhân viên, giảm giá từ 30% đến 40%. Tin tưởng, anh D. nhờ Đại đứng tên mua 5 chiếc điện thoại để bán lại kiếm lời.

Dù không còn làm việc tại OPPO và không thuộc diện hưởng ưu đãi, Đại vẫn nhận tiền. Để tạo lòng tin, đối tượng lập tài khoản Facebook giả mang tên "Mỹ Linh", tự tạo các đoạn hội thoại hỏi mua điện thoại, trao đổi giá cả, chiết khấu rồi chụp màn hình gửi cho anh D.

Tin vào giao dịch giả mạo này, anh D. đã chuyển cho Đại gần 97 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Đại không mua điện thoại mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ: ngày 30-12-2025, Đại từng sử dụng tài khoản Facebook "Mỹ Linh" để giả vờ mua sim số đẹp 0376.000.*** với giá 158 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, đối tượng làm giả hóa đơn chuyển tiền ngân hàng gửi cho bị hại, khiến nạn nhân tin tưởng và thực hiện thủ tục sang tên sim. Khi Đại tìm cách rao bán, cầm cố sim để lấy tiền tiêu xài thì bị Phòng CSHS phát hiện, bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động và 1 sim điện thoại số 0376.000.***. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Đà Nẵng sẽ có cụm công trình thương mại – dịch vụ cao tầng gần 18.000 tỉ đồng

Đà Nẵng sẽ có cụm công trình thương mại – dịch vụ cao tầng gần 18.000 tỉ đồng

(NLĐO) - TP Đà Nẵng đã trao quyết định cho 16 dự án với tổng vốn hơn 37.000 tỉ đồng, đồng thời giới thiệu các cơ chế, chính sách đặc thù và cơ hội đầu tư

Chính thức khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Người mua ô tô ở Đà Nẵng "tá hỏa" khi lệ phí trước bạ "tăng kỳ lạ"

(NLĐO) - Một số người mua ô tô tại TP Đà Nẵng cho biết rất bất ngờ khi lệ phí trước bạ vài dòng xe được điều chỉnh tăng khá cao so với trước đây

khởi tố vụ án khởi tố bị can nam thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an TP Đà Nẵng tài khoản facebook
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo