Phát hiện vụ khai thác vàng trái phép, thu giữ 838 kg quặng đá chứa vàng

Ngày 20-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP - vừa ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" xảy ra tại thôn 5, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng.

Bị can Trần Viết Lực

Cơ quan CSĐT đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Trần Viết Lực (SN 1994, trú thôn 5, xã Thạnh Bình).

Kết quả điều tra xác định, tháng 7-2025, Lực cùng với Dương Trung Vũ (SN 1981, trú thôn Quý Hương, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) tổ chức thuê người khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Nước thuộc thôn 5, xã Thạnh Bình.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17-7, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng Công an xã Thạnh Bình phát hiện. Cơ quan công an thu giữ 838 kg quặng đá có chứa hàm lượng vàng 2,4g/tấn.

Trước đó, Trần Viết Lực đã bị Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "khai thác vàng trái phép".

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định.