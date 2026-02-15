HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Đà Nẵng bắt đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi trộm điện thoại, nam thanh niên chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân để chơi game.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Long (SN 1997; trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Công an Đà Nẵng bắt đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng - Ảnh 1.

Hồ Văn Long bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, ngày 31-8-2025, anh H.X.V (SN 1991; trú xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) đến Công an xã Thăng Trường trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trong đêm, lấy trộm tài sản, trong đó có 1 điện thoại di động.

Quá trình điều tra của công an xác định sau khi chiếm đoạt điện thoại của anh V, Hồ Văn Long đã tìm cách bẻ khóa, truy nhập trái phép vào thiết bị.

Đối tượng sử dụng số điện thoại của bị hại để đăng ký tài khoản ví điện tử Zalopay, liên kết với tài khoản ngân hàng của anh V, sau đó thực hiện hành vi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang ví điện tử để chiếm đoạt.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng để chơi game.

(NLĐO)- Đăng ảnh cây bonsai lên mạng rao bán, khi có khách liên hệ, Tưởng yêu cầu đặt cọc trước rồi chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của hàng trăm người khắp cả nước

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) – Trần Bích Diễm bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt để lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân và choàng lấp các dây hụi.

Thủ đoạn chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng của một chủ hụi ở Tây Ninh

(NLĐO) - Lâm Thị Phấn đã chiếm đoạt gần 1,2 tỉ đồng của 54 người tham gia.

chiếm đoạt tài sản nam thanh niên tài khoản ngân hàng Bộ luật Hình sự quyết định khởi tố bị can Công an TP Đà Nẵng số điện thoại điện thoại di động
