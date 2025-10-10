Trinh sát Công an Đà Nẵng bắt tội phạm ma túy như trong phim

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Trinh sát Công an Đà Nẵng bắt tội phạm ma túy như trong phim

Trần Thường

(NLĐO) – Qua điều tra, theo dõi, mật phục, các trinh sát Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang các đối tượng vận chuyển ma túy trong sự ngỡ ngàng của tội phạm.

Ngày 10-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa phá thành công 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy phức tạp, quy mô lớn trên địa bàn.

Trinh sát Công an Đà Nẵng bắt tội phạm ma túy như trong phim - Ảnh 1.

Dương Tấn Thiện bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt giữ cùng tang vật

Thực hiện kế hoạch triển khai đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, qua công tác nắm thông tin và thu thập tài liệu, Phòng PC04 xác định Dương Tấn Thiện (SN 1999; trú thôn Triêm Đông Tây, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau thời gian theo dõi, lúc 20 giờ 30 phút ngày 3-10, tại ngã tư đường Lê Trọng Tấn - Tôn Đản (phường An Khê, TP Đà Nẵng), Phòng PC04 phát hiện, bắt quả tang Thiện về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trinh sát Công an Đà Nẵng bắt tội phạm ma túy như trong phim - Ảnh 2.

Trinh sát Công an Đà Nẵng bắt tội phạm ma túy như trong phim - Ảnh 3.

Dương Tấn Thiện vận chuyển ma túy từ Quảng Trị về Đà Nẵng với tiền công 10 triệu đồng

Qua đấu tranh xác định, ngày 1-10, đối tượng tên Dư liên hệ qua Zalo của Thiện đề nghị Thiện ra Quảng Trị vận chuyển ma túy về Đà Nẵng cho Dư, với tiền công 10 triệu đồng.

Thiện đồng ý, Dư chuyển vào tài khoản của Thiện 3 triệu đồng. 17 giờ chiều 1-10, Thiện lên xe khách từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, đến nơi Thiện liên lạc số điện thoại do Dư cung cấp và gặp 2 thanh niên.

Sau đó, Thiện được 2 thanh niên này dẫn đến chỉ vị trí cất giấu ma túy rồi bỏ vào túi xách, lên xe khách về Đà Nẵng. Khi đến bến xe Đà Nẵng, Thiện đón xe về đến ngã tư Lê Trọng Tấn - Tôn Đản thì bị các trinh sát Phòng PC04 ập đến bắt quả tang. Khi bị bắt, Thiện tỏ ra hết sức ngỡ ngàng bởi hành tung của mình đã được che đậy kín kẽ.

Tang vật thu giữ gồm 2 gói bột màu trắng nghi là ma túy loại heroin (trọng lượng khoảng 700 gam); 5 gói ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá (khoảng 20 gam) và 1 điện thoại di động.

*Trước đó, lúc 21 giờ 15 phút ngày 30-9, trước số nhà 76 Đà Sơn 3 (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), Đội 3 – Phòng PC04 Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1988, trú phường An Cựu, TP Huế) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trinh sát Công an Đà Nẵng bắt tội phạm ma túy như trong phim - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Hồng Nga cùng tang vật

Qua điều tra ban đầu, sáng 29-9, tại TP Huế, Nga được một đối tượng liên hệ gặp và giao túi ni lông màu đen, bên trong chứa 211 gói ma túy nước vui hiệu Ferrari. Đối tượng nhờ Nga đem số ma túy vào Đà Nẵng cho một người chưa xác định nhân thân, lai lịch. Khi giao thành công số ma túy nêu trên thì Nga sẽ được trả tiền công.

Nga đem số ma túy nêu trên về cất giữ ở nhà. Đến khoảng 19 giờ ngày 30-9, Nga lên xe ghép di chuyển vào TP Đà Nẵng giao ma túy. Khi đến trước số nhà 76 Đà Sơn 3 thì bị các trinh sát mật phục, bắt quả tang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Tấn Thiện và Nguyễn Thị Hồng Nga về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục đấu tranh, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý.

Tin liên quan

Diễn biến mới vụ dân Đà Nẵng tố “bùn đất chất đống ven sông” Cổ Cò

Diễn biến mới vụ dân Đà Nẵng tố “bùn đất chất đống ven sông” Cổ Cò

(NLĐO) – Ban chuyên môn thuộc HĐND TP Đà Nẵng đã trực tiếp kiểm tra, giám sát khu vực tập kết bùn đất ven sông Cổ Cò.

Sau lời hô “quay lại”, cuộc đời 6 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng rẽ lối

(NLĐO) – Khi thấy 2 người đi đường, chỉ sau lời hô "quay lại" của nam thanh niên ở Đà Nẵng, cả nhóm quay đầu xe truy đuổi, tấn công khiến 2 người bị thương.

Lên Facebook xúc phạm một phụ nữ, 2 người ở Đà Nẵng "ăn" phạt

(NLĐO) – Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên ở Đà Nẵng đăng clip xúc phạm một phụ nữ, sau đó bài viết được một cô gái chia sẻ kèm theo bình luận bôi nhọ.

điều tra tội phạm vận chuyển ma túy Công an TP Đà Nẵng tội phạm ma túy quá trình điều tra trấn áp tội phạm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo