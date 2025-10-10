Trinh sát Công an Đà Nẵng bắt tội phạm ma túy như trong phim

Ngày 10-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa phá thành công 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy phức tạp, quy mô lớn trên địa bàn.

Dương Tấn Thiện bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt giữ cùng tang vật

Thực hiện kế hoạch triển khai đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, qua công tác nắm thông tin và thu thập tài liệu, Phòng PC04 xác định Dương Tấn Thiện (SN 1999; trú thôn Triêm Đông Tây, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau thời gian theo dõi, lúc 20 giờ 30 phút ngày 3-10, tại ngã tư đường Lê Trọng Tấn - Tôn Đản (phường An Khê, TP Đà Nẵng), Phòng PC04 phát hiện, bắt quả tang Thiện về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Dương Tấn Thiện vận chuyển ma túy từ Quảng Trị về Đà Nẵng với tiền công 10 triệu đồng

Qua đấu tranh xác định, ngày 1-10, đối tượng tên Dư liên hệ qua Zalo của Thiện đề nghị Thiện ra Quảng Trị vận chuyển ma túy về Đà Nẵng cho Dư, với tiền công 10 triệu đồng.

Thiện đồng ý, Dư chuyển vào tài khoản của Thiện 3 triệu đồng. 17 giờ chiều 1-10, Thiện lên xe khách từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, đến nơi Thiện liên lạc số điện thoại do Dư cung cấp và gặp 2 thanh niên.

Sau đó, Thiện được 2 thanh niên này dẫn đến chỉ vị trí cất giấu ma túy rồi bỏ vào túi xách, lên xe khách về Đà Nẵng. Khi đến bến xe Đà Nẵng, Thiện đón xe về đến ngã tư Lê Trọng Tấn - Tôn Đản thì bị các trinh sát Phòng PC04 ập đến bắt quả tang. Khi bị bắt, Thiện tỏ ra hết sức ngỡ ngàng bởi hành tung của mình đã được che đậy kín kẽ.

Tang vật thu giữ gồm 2 gói bột màu trắng nghi là ma túy loại heroin (trọng lượng khoảng 700 gam); 5 gói ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá (khoảng 20 gam) và 1 điện thoại di động.

*Trước đó, lúc 21 giờ 15 phút ngày 30-9, trước số nhà 76 Đà Sơn 3 (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), Đội 3 – Phòng PC04 Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1988, trú phường An Cựu, TP Huế) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Hồng Nga cùng tang vật

Qua điều tra ban đầu, sáng 29-9, tại TP Huế, Nga được một đối tượng liên hệ gặp và giao túi ni lông màu đen, bên trong chứa 211 gói ma túy nước vui hiệu Ferrari. Đối tượng nhờ Nga đem số ma túy vào Đà Nẵng cho một người chưa xác định nhân thân, lai lịch. Khi giao thành công số ma túy nêu trên thì Nga sẽ được trả tiền công.

Nga đem số ma túy nêu trên về cất giữ ở nhà. Đến khoảng 19 giờ ngày 30-9, Nga lên xe ghép di chuyển vào TP Đà Nẵng giao ma túy. Khi đến trước số nhà 76 Đà Sơn 3 thì bị các trinh sát mật phục, bắt quả tang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Tấn Thiện và Nguyễn Thị Hồng Nga về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục đấu tranh, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý.