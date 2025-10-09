HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Sau lời hô “quay lại”, cuộc đời 6 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng rẽ lối

Trần Thường

(NLĐO) – Khi thấy 2 người đi đường, chỉ sau lời hô "quay lại" của nam thanh niên ở Đà Nẵng, cả nhóm quay đầu xe truy đuổi, tấn công khiến 2 người bị thương.

Ngày 10-9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thiếu niên côn đồ ở Đà Nẵng tấn công người đi đường bằng dao - Ảnh 1.

6 bị can bị bắt tạm giam

Các bị can gồm Huỳnh Tấn Dũng, Nguyễn Gia Bảo (cùng SN 2004), Nguyễn Ngọc Thiệu (SN 2006), Nguyễn Tấn Phát, Đào Quang Ty (cùng SN 2007) và Phạm Văn Hiếu (SN 2009). 

Theo kết quả điều tra, tối 16-5, nhóm thanh thiếu niên trên tụ tập đi uống cà phê, sau đó rủ nhau dạo chơi qua nhiều địa bàn. Trong lúc di chuyển, các đối tượng đã chuẩn bị sẵn dao tự chế với lý do "phòng thân".

Khi thấy hai người đi đường, chỉ sau lời hô "quay lại" của Dũng, cả nhóm liền quay đầu xe truy đuổi, dùng dao tấn công khiến hai người bị thương. Hành vi của các đối tượng thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự và hoang mang trong nhân dân khu vực.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 2 dao tự chế có kích thước từ 65 đến 76 cm, 3 xe máy và mũ bảo hiểm của bị hại có dấu vết chém.

Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân N.T.H (SN 1998) bị thương tích 4%, T.V.Đ (SN 2009) bị thương tích 2%.

Người Đà Nẵng tất bật gom hàng cứu trợ gửi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Bắc

Người Đà Nẵng tất bật gom hàng cứu trợ gửi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Bắc

(NLĐO) - Những ngày này, khi mưa lũ vẫn gây thiệt hại nặng tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, đội SOS Đà Nẵng lại hối hả chuẩn bị cho chuyến cứu trợ ra Bắc

Loạt cửa hàng buôn bán hàng hiệu giả ở Đà Nẵng

(NLĐO) - 6 tổ chức, cá nhân này bị xử phạt và buộc tiêu hủy gần 300 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng của Hermès, Apple, Yonex, Asics, Celine, G.fore....

Dẹp bãi giữ ô tô "chặt chém" tại BV Đa khoa Quảng Nam, giảm giá giữ xe 2 bánh

(NLĐO) – Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) buộc nhà thầu chấm dứt thu tiền giữ xe ô tô trái quy định, đồng thời giảm giá trông giữ xe đạp, xe máy.

