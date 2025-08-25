HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Miền Trung - Tây Nguyên

Công an Đà Nẵng bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 400 cán bộ an ninh

Trần Thường

(NLĐO) – Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề cho lực lượng an ninh diễn ra từ ngày 25 đến 29-8 tại phường Bàn Thạch - TP Đà Nẵng.

Ngày 25-8, tại Hội trường số 1 Công an TP Đà Nẵng (số 26 Nguyễn Chí Thanh, phường Bàn Thạch – trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam cũ), Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề cho lực lượng an ninh.

Công an Đà Nẵng bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 400 cán bộ an ninh- Ảnh 1.

Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

Tham gia lớp bồi dưỡng có 407 cán bộ là Trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã phụ trách công tác an ninh; Tổ trưởng hoặc Tổ phó Tổ An ninh; Trưởng Đồn, Phó trưởng Đồn Công an và cán bộ phụ trách an ninh. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 25 đến 29-8.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề cho lực lượng an ninh lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính cấp thiết.

Công an Đà Nẵng bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 400 cán bộ an ninh- Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡng

Theo đại tá Nguyễn Thành Long, kể từ khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng Công an TP Đà Nẵng nói chung và khối an ninh nói riêng đã chủ động bám sát địa bàn, cơ sở, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, rất nhiều việc cần phải giải quyết, đòi hỏi công tác an ninh cơ sở phải sâu sát hơn; bám sát cơ sở, không để trống địa bàn, tăng cường vận động quần chúng tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở…

Trên tinh thần đó, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng quyết định mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này. Đây cũng là dịp để các cán bộ, chiến sĩ chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác, trao đổi những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện công việc chuyên môn để thống nhất tháo gỡ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

