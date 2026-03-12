Ngày 12-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng Nguyễn Trương Chí Bảo (SN 2001, trú phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng.

Nguyễn Trương Chí Bảo tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 10-1-2025, tại quán nhậu Hiệu Tháp Bia trên đường Lý Thường Kiệt (thuộc phường Tam Kỳ), do mâu thuẫn khiêu khích giữa các nhóm thanh thiếu niên, nhiều đối tượng đã tụ tập, chuẩn bị phương tiện rồi kéo đến quán để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 0 giờ 5 phút ngày 11-1-2025, nhóm của Lê Quân Huy cùng nhiều thanh niên khác điều khiển xe máy đến trước quán nhậu Hiệu Tháp Bia.

Tại đây, các đối tượng xông vào quán, dùng ghế gỗ, ly thủy tinh và vỏ chai bia làm hung khí đánh nhau với nhóm thanh niên đang ngồi nhậu. Vụ việc khiến khu vực quán nhậu hỗn loạn trong khoảng 10–15 phút, gây mất an ninh trật tự và làm nhiều người dân, khách hàng hoảng sợ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, truy tố và xét xử đối với nhiều đối tượng liên quan về tội gây rối trật tự công cộng.

Riêng Nguyễn Trương Chí Bảo sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 16-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Bảo về tội danh trên.

Sau thời gian xác minh, truy tìm, đến ngày 10-3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hương Trà phát hiện và bắt giữ Bảo.

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy bắt thành công 11 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng bỏ trốn trong thời gian dài, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.