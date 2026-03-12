HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng truy nã Nguyễn Trương Chí Bảo

Trần Thường

(NLĐO) – Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt được đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự tại quán nhậu Hiệu Tháp Bia ở phường Tam Kỳ.

Ngày 12-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng Nguyễn Trương Chí Bảo (SN 2001, trú phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng.

Bắt giữ đối tượng gây rối tại quán nhậu Hiệu Tháp Bia Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bắt giữ đối tượng gây rối tại quán nhậu Hiệu Tháp Bia Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nguyễn Trương Chí Bảo tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 10-1-2025, tại quán nhậu Hiệu Tháp Bia trên đường Lý Thường Kiệt (thuộc phường Tam Kỳ), do mâu thuẫn khiêu khích giữa các nhóm thanh thiếu niên, nhiều đối tượng đã tụ tập, chuẩn bị phương tiện rồi kéo đến quán để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 0 giờ 5 phút ngày 11-1-2025, nhóm của Lê Quân Huy cùng nhiều thanh niên khác điều khiển xe máy đến trước quán nhậu Hiệu Tháp Bia.

Tại đây, các đối tượng xông vào quán, dùng ghế gỗ, ly thủy tinh và vỏ chai bia làm hung khí đánh nhau với nhóm thanh niên đang ngồi nhậu. Vụ việc khiến khu vực quán nhậu hỗn loạn trong khoảng 10–15 phút, gây mất an ninh trật tự và làm nhiều người dân, khách hàng hoảng sợ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, truy tố và xét xử đối với nhiều đối tượng liên quan về tội gây rối trật tự công cộng.

Riêng Nguyễn Trương Chí Bảo sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 16-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Bảo về tội danh trên.

Sau thời gian xác minh, truy tìm, đến ngày 10-3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hương Trà phát hiện và bắt giữ Bảo.

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy bắt thành công 11 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng bỏ trốn trong thời gian dài, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin liên quan

Bắt 9 đối tượng "quậy tung" quán Hiệu Tháp Bia ở Quảng Nam

Bắt 9 đối tượng "quậy tung" quán Hiệu Tháp Bia ở Quảng Nam

(NLĐO) - Nhóm thanh, thiếu niên ở tỉnh Quảng Nam vào quán nhậu đánh người, còn đánh nhầm 3 người khách gây thương tích ở đầu.

Thuốc giải độc 8.000 USD/lọ WHO hỗ trợ kịp thời, bác sĩ và người nhà ở Đà Nẵng cùng xúc động

(NLĐO) – Sau khi dùng thuốc giải độc đặc hiệu do WHO hỗ trợ khẩn, các bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua ở Đà Nẵng đang có dấu hiệu cải thiện tích cực.

Đà Nẵng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch ven sông Hàn, gỡ vướng mắc dự án Đa Phước 181ha

(NLĐO) - TP Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch, bổ sung dân số, tháo gỡ vướng mắc dự án, trong đó có khu đô thị quốc tế Đa Phước 181ha.

Đà Nẵng bắt giữ đối tượng phòng cảnh sát hình sự gây rối trật tự công cộng gây rối trật tự Công an TP Đà Nẵng Tam Kỳ Hương Trà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo