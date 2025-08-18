HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Công an Đà Nẵng đảm đương trọng trách trong kỷ nguyên phát triển mới

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Ngày 18-8, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân (CAND) anh hùng và truyền thống đầy tự hào của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong suốt chặng đường 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.

Công an Đà Nẵng đảm đương trọng trách trong kỷ nguyên phát triển mới của thành phố- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định Công an Đà Nẵng là lực lượng gắn bó máu thịt với Nhân dân

Lực lượng gắn bó máu thịt với Nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định Công an TP Đà Nẵng là lực lượng gắn bó máu thịt với Nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân.

"Nhìn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an TP Đà Nẵng hết sức tự hào về những chiến công hiển hách, những đóng góp to lớn mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã đạt được" - Chủ tịch UBND TP Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: Đảng, Chính quyền và Nhân dân thành phố hoàn toàn tin tưởng rằng, lực lượng Công an TP sẽ phát huy cao độ truyền thống anh hùng vẻ vang của CAND Việt Nam, luôn rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách.

Công an Đà Nẵng đảm đương trọng trách trong kỷ nguyên phát triển mới của thành phố- Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ

Công an Đà Nẵng: “Thanh bảo kiếm” - “Lá chắn thép” bảo vệ Đảng và Nhân dân

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã trao tặng Công an TP Bức trướng với nội dung "Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững tin bước vào kỷ nguyên mới".

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Đà Nẵng, bày tỏ xúc động và đầy tự hào khi Công an TP được nhận Bức trướng thiêng liêng, cao quý.

Theo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thành phố sau hợp nhất đang đứng trước nhiều vận hội mới với không gian phát triển được mở rộng. TP đặt mục tiêu đến năm 2045 sẽ trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Bối cảnh đó đặt ra cho lực lượng Công an TP nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng là niềm vinh dự lớn lao, đầy tự hào.

Công an Đà Nẵng đảm đương trọng trách trong kỷ nguyên phát triển mới của thành phố- Ảnh 3.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đóng góp phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025

Công an thành phố sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số toàn diện. Xứng đáng là "Lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng thời là "Thanh bảo kiếm" sắc bén, góp phần vun đắp nền hòa bình, ổn định, thúc đẩy sự phát triển bền vững, nâng tầm vị thế của TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu nhằm ghi nhận và biểu dương đóng góp của các lực lượng trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban Tổ chức cũng trao tặng chứng nhận và biểu trưng cho 80 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.


