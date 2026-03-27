Pháp luật

Công an điều tra vụ việc gây xôn xao dư luận ở Farm Đón Bình Minh

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- 2 nhóm người xảy ra xô xát tại Farm Đón Bình Minh, phường Đồng Xoài khiến xôn xao trên mạng xã hội

Ngày 27-3, Công an phường Đồng Xoài (Đồng Nai) đang phối hợp với Viện KSND Khu vực 9 thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ xô xát tại Farm Đón Bình Minh.

CLIP ghi lại vụ xô xát gây xôn xao dư luận

Theo công an, vào lúc 17 giờ ngày 21-3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu Farm Đón Bình Minh thuộc khu phố Suối Cam xảy ra đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên.

Công an phường đã có mặt tại hiện trường, đưa người bị hại đi bệnh viện khám, điều trị, mời tất cả những người liên quan, người biết việc về trụ sở làm việc. Đồng thời phối hợp Viện KSND Khu vực 9, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra, xác minh làm rõ.

Hiện lực lượng chức năng đang trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích cần thời gian thu thập chứng cứ, lấy lời khai, giám định thương tích và thực hiện nhiều bước nghiệp vụ khác nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Hình ảnh liên quan vụ xô xát

- Ảnh 3.

Một người bị thương sau sự việc

Liên quan đến sự việc trên, theo đại diện Farm Đón Bình Minh, sự việc xảy ra tại khu vực Cầu 25, khu phố Suối Cam. Trong thời gian vừa qua, gia đình liên tục bị những kẻ lạ mặt xâm nhập gia cư trái phép, có hành vi chửi bới, uy hiếp tinh thần và phá hoại tài sản. Đây không phải là lần đầu mà đã diễn ra nhiều lần khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn hoàn toàn.

Sự việc đã được gia đình nhiều lần trình báo đến cơ quan công an khu vực phường Đồng Xoài vào các ngày 6-1, 6-2 và 11-2, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đỉnh điểm là vào ngày 21-3, những đối tượng này tiếp tục quay lại, mang theo hung khí như trong video được đăng tải, ngang nhiên tấn công người thân khiến một người phải nhập viện cấp cứu. Điều khiến gia đình càng hoang mang hơn là thái độ coi thường pháp luật.

Phía gia đình mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để bảo vệ sự an toàn cho gia đình.


Hai người đàn ông xô xát giữa đường ở TPHCM khiến nhiều người khiếp vía

Hai người đàn ông xô xát giữa đường ở TPHCM khiến nhiều người khiếp vía

(NLĐO) - Trong lúc dừng chờ đèn đỏ ở phường An Khánh, hai người đàn ông đã đánh nhau.

Xô xát trong lúc đánh ghen, một người nguy kịch

(NLĐO) – Vợ và con gái kéo tới quán để đánh ghen nhưng lại xô xát với chủ quán khiến người cha bị đánh nguy kịch.

Công an vào cuộc vụ xô xát giành chở thi thể ở bệnh viện

(NLĐO)-Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ xô xát giành chở nạn nhân qua đời xảy ra trước nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

