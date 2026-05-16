Pháp luật

Công an đón lõng, bắt nghi phạm cướp giật khi đang trên xe khách

Cao Nguyên

(NLĐO) - Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đã đón lõng và bắt giữ thành công nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn bằng xe khách.

Sáng 16-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc (25 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cho Công an tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng trên xe khách Tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 15-5, Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) nhận được đề nghị phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai về việc truy bắt Nguyễn Ngọc Chúc.

Đối tượng Chúc được xác định là nghi phạm gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường và đang trên xe khách từ Gia Lai đến Đắk Lắk.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Krông Búk đã triển khai lực lượng chốt chặn, đón lõng.

Đến khoảng 14 giờ 25 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện và ra hiệu lệnh dừng một xe khách nghi vấn đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk). 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Nguyễn Ngọc Chúc.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Chúc khai nhận trưa 10-5 đã thực hiện vụ cướp giật dây chuyền vàng của một phụ nữ đi đường tại tỉnh Gia Lai. 

Sau đó, đối tượng mang tài sản đến phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai bán được 18 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Con trai chở mẹ đi cướp giật gây phẫn nộ

Con trai chở mẹ đi cướp giật gây phẫn nộ

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ hai đối tượng là mẹ con gây ra vụ cướp giật tiền của cụ bà bán vé số.

Bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật, chiếm đoạt của người chạy xe ôm

(NLĐO) – Nam thanh niên lừa thuê xe ôm chở tới những khu rẫy vắng rồi cướp giật hoặc lừa đảo chiếm đoạt xe máy của các nạn nhân.

Cộng đồng mạng đề nghị xử lý nghiêm nhóm cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp

(NLĐO) – Nhiều người dùng mạng xã hội đề nghị xử phạt thật nặng nhóm cướp giật tài sản ở Liên Hoa Bảo Tháp để làm gương.

tỉnh Đắk Lắk cướp giật bắt nghi phạm
