Công an Đồng Nai thu hồi kem chống nắng giả do chồng Đoàn Di Băng phân phối

Ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom).

Sản phẩm kem chống nắng Hanayuki do công ty chồng Đoàn Di Băng phân phối

Cơ quan điều tra xác định sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất, được Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group - do ông Nguyễn Quốc Vũ làm chủ, địa chỉ trụ sở tại TPHCM - phân phối ra thị trường, là giả, cần thu hồi để phục vụ điều tra, xử lý.

Cụ thể, đó là các lô sản phẩm số 0020424, ngày sản xuất 16-4-2024; lô 0030624, ngày sản xuất 25-6-2024; lô 0040724, ngày sản xuất 13-7-2024.

Cơ quan điều tra thông báo để các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body biết và liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế (1034 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) để làm việc, cung cấp sản phẩm.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cùng bị bắt về tội danh trên còn có lãnh đạo Công ty EBC Đồng Nai là ông Đinh Văn Liên (44 tuổi, ngụ phường Long Bình) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp).

Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Theo điều tra, Công ty EBC Đồng Nai hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (TPHCM) do Nguyễn Quốc Vũ làm tổng giám đốc và chủ sở hữu.

Khoảng tháng 1-2025, tại Công ty EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên cùng Nguyễn Thị Tuyến - phó tổng giám đốc - đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Nguyễn Quốc Vũ đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.