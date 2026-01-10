Công an Đồng Nai thu hồi kem chống nắng giả do chồng Đoàn Di Băng phân phối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Đồng Nai thu hồi kem chống nắng giả do chồng Đoàn Di Băng phân phối

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Công an tỉnh Đồng Nai thông báo thu hồi 3 lô kem chống nắng Hanayuki giả do công ty của ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, phân phối

Ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom).

Thông báo thu hồi kem chống nắng giả do Công ty của chồng Đoàn Di Băng phân phối - Ảnh 1.

Sản phẩm kem chống nắng Hanayuki do công ty chồng Đoàn Di Băng phân phối

Cơ quan điều tra xác định sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất, được Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group - do ông Nguyễn Quốc Vũ làm chủ, địa chỉ trụ sở tại TPHCM - phân phối ra thị trường, là giả, cần thu hồi để phục vụ điều tra, xử lý.

Cụ thể, đó là các lô sản phẩm số 0020424, ngày sản xuất 16-4-2024; lô 0030624, ngày sản xuất 25-6-2024; lô 0040724, ngày sản xuất 13-7-2024.

Cơ quan điều tra thông báo để các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body biết và liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế (1034 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) để làm việc, cung cấp sản phẩm.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cùng bị bắt về tội danh trên còn có lãnh đạo Công ty EBC Đồng Nai là ông Đinh Văn Liên (44 tuổi, ngụ phường Long Bình) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp).

Thông báo thu hồi kem chống nắng giả do Công ty của chồng Đoàn Di Băng phân phối - Ảnh 3.

Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Theo điều tra, Công ty EBC Đồng Nai hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (TPHCM) do Nguyễn Quốc Vũ làm tổng giám đốc và chủ sở hữu. 

Khoảng tháng 1-2025, tại Công ty EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên cùng Nguyễn Thị Tuyến - phó tổng giám đốc - đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Nguyễn Quốc Vũ đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Tin liên quan

Công ty bán kem chống nắng giả cho chồng Đoàn Di Băng nợ tiền bảo hiểm

Công ty bán kem chống nắng giả cho chồng Đoàn Di Băng nợ tiền bảo hiểm

(NLĐO)-Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai, nơi sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả cho chồng Đoàn Di Băng bán, đang nợ bảo hiểm 3 tháng

Vụ việc liên quan Hoa hậu Thuỳ Tiên, Ngân 98, chồng Đoàn Di Băng khiến công chúng mất niềm tin

(NLĐO) – Vụ việc liên quan Hoa hậu Thùy Tiên, Ngân 98, chồng Đoàn Di Băng đã tạo dư luận tiêu cực, làm giảm niềm tin của công chúng và người hâm mộ.

Ông Đinh Văn Liên, người bị bắt cùng chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là ai?

(NLĐO)- Ông Đinh Văn Liên từng giới thiệu đã tốt nghiệp ngành Trung Quốc học và Dược sĩ.

kem chống nắng công an tỉnh đồng nai mỹ phẩm chồng Đoàn Di Băng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo