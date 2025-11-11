Vụ việc liên quan Hoa hậu Thuỳ Tiên, Ngân 98, chồng Đoàn Di Băng khiến công chúng mất niềm tin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ việc liên quan Hoa hậu Thuỳ Tiên, Ngân 98, chồng Đoàn Di Băng khiến công chúng mất niềm tin

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Vụ việc liên quan Hoa hậu Thùy Tiên, Ngân 98, chồng Đoàn Di Băng đã tạo dư luận tiêu cực, làm giảm niềm tin của công chúng và người hâm mộ.

Ngày 11-11, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị "Gặp mặt, kết nối KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm thành phố, lan tỏa niềm tin số, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh".

Vụ việc Hoa hậu Thùy Tiên , Ngân 98 và chồng Đoàn Di Băng gây rúng động công chúng - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết không gian mạng với những thành tựu vượt bậc về khoa học và công nghệ đã và đang trở thành một phần không thể tách rời đối với đời sống người dân hiện nay.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng, không gian mạng cũng đang là môi trường thường xuyên bị các loại tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điển hình là hoạt động đăng tải, tán phát thông tin xấu, sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân...

Trong khi đó, người có ảnh hưởng trên không gian mạng và quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên không gian mạng đang là một trong những nhân tố đóng vai trò rất lớn, có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên không gian mạng tại địa phương.

Vụ việc Hoa hậu Thùy Tiên , Ngân 98 và chồng Đoàn Di Băng gây rúng động công chúng - Ảnh 2.

Vụ việc Hoa hậu Thùy Tiên , Ngân 98 và chồng Đoàn Di Băng gây rúng động công chúng - Ảnh 3.

Hội nghị thu hút đông đảo các KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm hoạt động trên địa bàn thành phố

Đây là những người trực tiếp xây dựng, thiết lập, quản lý, điều hành các trang, kênh, hội nhóm có số lượng người theo dõi rất lớn, là những người trực tiếp sáng tạo nội dung số, phát động trào lưu mới, góp phần định hướng dư luận.

ông Lê Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - nhận xét với vai trò và hiệu ứng tích cực từ những KOL thời gian qua vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế.

Tình trạng quảng cáo trá hình, sai sự thật, phản cảm vẫn xuất hiện phổ biến. Khó xác định trách nhiệm liên đới giữa người có ảnh hưởng, doanh nghiệp quảng cáo và nền tảng mạng xã hội.

Điển hình như một số vụ việc vừa qua liên quan đến người có ảnh hưởng trên không gian mạng KOL như: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Ngân 98, Lương Bằng Quang, Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng), đã bị bắt vì tội sản xuất, buôn bán hàng giả,... tạo nên dư luận tiêu cực, mất niềm tin ở công chúng và người hâm mộ.

Vụ việc Hoa hậu Thùy Tiên , Ngân 98 và chồng Đoàn Di Băng gây rúng động công chúng - Ảnh 4.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho rằng các KOL khi quảng cáo sản phẩm, cần kiểm chứng chất lượng, nguồn gốc rõ ràng

Đặc biệt, một nguy cơ mới đang nổi lên là các nền tảng video tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giả giọng nói, gương mặt, bối cảnh và sự kiện một cách tinh vi (deepfake).

"Từ những thực trạng nói trên, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là các KOL không sử dụng hình ảnh, thông tin bịa đặt để "câu view"; khi quảng cáo sản phẩm, cần kiểm chứng chất lượng, nguồn gốc rõ ràng; có trách nhiệm chính danh với phát ngôn và nội dung chia sẻ. Đồng thời, tuân thủ pháp luật trên không gian mạng, khai báo và nộp thuế đầy đủ khi có thu nhập từ quảng cáo, hợp tác trực tuyến…" – ông Lê Minh Tuấn nói.

Tin liên quan

Vụ chồng Đoàn Di Băng bị bắt: Sản phẩm liên tục vướng quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành

Vụ chồng Đoàn Di Băng bị bắt: Sản phẩm liên tục vướng quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành

(NLĐO) - Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng vừa bị bắt tạm giam cùng hai người khác vì liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm Hanayuki giả.

Công an TP HCM: Thủ đoạn của Ngân 98 cực kỳ nguy hiểm

(NLĐO) - Phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn độc quyền lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM liên quan vụ án Ngân 98

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị truy tố trong vụ án kẹo rau

(NLĐO)- Cáo trạng xác định trong 17,5 tỉ đồng doanh thu, hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs cùng các đồng phạm đã hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Cần Thơ Ngân 98 Hoa hậu Thuỳ Tiên đoàn di băng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo