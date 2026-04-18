Pháp luật

Công an Đồng Nai trục xuất 47 người nước ngoài

Uyên Châu

(NLĐO)-47 người nước ngoài vi phạm nghiêm trọng các quy định về cư trú tại Việt Nam đã bị trục xuất về nước

Ngày 18-4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức trục xuất 47 người nước ngoài (trong đó có 45 người Băng la đét, 1 người Hàn Quốc và 1 người Đài Loan (Trung Quốc) về nước.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp các đơn vị trục xuất người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú tại Việt Nam

Qua kiểm tra, rà soát, các trường hợp trên chủ yếu vi phạm thời hạn tạm trú khi không thực hiện gia hạn thị thực hoặc thẻ tạm trú; sử dụng thị thực không đúng mục đích nhập cảnh, như nhập cảnh theo diện du lịch, thương mại nhưng tham gia lao động trái phép.

Đồng thời, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định khi lưu trú tại các cơ sở nhà trọ, khu dân cư.

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật liên quan đến người nước ngoài.

Doanh nghiệp chỉ được tuyển dụng lao động nước ngoài khi có đầy đủ giấy phép lao động và giấy tờ cư trú hợp lệ; mọi hành vi chứa chấp, thuê mướn hoặc tiếp tay cho người nước ngoài cư trú, lao động trái phép đều bị xử lý nghiêm, có thể bị xử phạt hành chính, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Đối với các cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà trọ, căn hộ cho thuê, chủ cơ sở phải thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua hệ thống điện tử của cơ quan công an ngay khi tiếp nhận lưu trú.

Công an cũng khuyến cáo người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cần tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú; mọi hành vi vi phạm, kể cả quá hạn tạm trú, đều bị xử lý theo quy định, bao gồm phạt tiền, buộc xuất cảnh hoặc trục xuất và có thể bị cấm nhập cảnh trong thời gian nhất định.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến người nước ngoài cư trú, lao động trái phép, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.


Công an TPHCM tiếp nhận 8 công dân bị Campuchia trục xuất

Công an TPHCM tiếp nhận 8 công dân bị Campuchia trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng bị trục xuất do nhập cảnh và cư trú trái phép tại Campuchia

Công an TP Huế tiếp nhận 7 công dân bị Mỹ trục xuất

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận 7 người bị Mỹ trục xuất do nhập cảnh trái phép, Công an TP Huế sẽ hỗ trợ công dân tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

Công an TPHCM tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân có hộ khẩu thường trú tại TPHCM bị Mỹ trục xuất

vi phạm quy định xuất nhập cảnh người nước ngoài công an tỉnh đồng nai lao động trái phép
