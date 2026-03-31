Công an đột kích một địa điểm, tạm giữ 8 đối tượng ở TPHCM

Ngày 31-3, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng tham gia đánh bạc trái phép trên địa bàn.

Công an đang tạm giữ nhiều người liên quan đến vụ đánh bạc để phục vụ điều tra. Ảnh: C.A

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 28-3, lực lượng công an phát hiện và triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại khu vực bãi đất trống thuộc cụm rừng Suối Đôi, tổ 3, ấp Gia Biện, xã Phú Giáo.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bài xì dách thắng thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thúy (SN 1982), Lê Thị Kim Ngọc (SN 1988), Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1970), Phạm Thị Minh Hải (SN 1984), Nguyễn Thị Ngọc Điểm (SN 1990), Huỳnh Thị Thủy (SN 1973), Phạm Văn Phúc (SN 1994) và Nguyễn Văn Triệu (SN 1985). Trong đó, có 6 phụ nữ và 2 nam giới, nghề nghiệp chủ yếu là lao động tự do, nội trợ và làm thuê.

Theo cơ quan công an, tụ điểm đánh bạc trên do Nguyễn Thị Thúy cùng một số đối tượng khác tổ chức.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ các đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.