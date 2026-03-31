HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an đột kích một địa điểm, tạm giữ 8 đối tượng ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an xã Phú Giáo (TPHCM) phát hiện tụ điểm đánh bạc tại bãi đất trống trong cụm rừng Suối Đôi, bắt quả tang 8 người đang đánh xì dách ăn tiền

Ngày 31-3, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng tham gia đánh bạc trái phép trên địa bàn.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng, tạm giữ 8 người - Ảnh 1.

Công an đang tạm giữ nhiều người liên quan đến vụ đánh bạc để phục vụ điều tra. Ảnh: C.A

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 28-3, lực lượng công an phát hiện và triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại khu vực bãi đất trống thuộc cụm rừng Suối Đôi, tổ 3, ấp Gia Biện, xã Phú Giáo.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bài xì dách thắng thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng, tạm giữ 8 người - Ảnh 2.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thúy (SN 1982), Lê Thị Kim Ngọc (SN 1988), Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1970), Phạm Thị Minh Hải (SN 1984), Nguyễn Thị Ngọc Điểm (SN 1990), Huỳnh Thị Thủy (SN 1973), Phạm Văn Phúc (SN 1994) và Nguyễn Văn Triệu (SN 1985). Trong đó, có 6 phụ nữ và 2 nam giới, nghề nghiệp chủ yếu là lao động tự do, nội trợ và làm thuê.

Theo cơ quan công an, tụ điểm đánh bạc trên do Nguyễn Thị Thúy cùng một số đối tượng khác tổ chức.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ các đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo