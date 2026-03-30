Pháp luật

VKSND TPHCM truy tố 2 TikToker

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Quá trình điều tra, 2 TikToker đã thành khẩn và tỏ ra ăn năn do hành vi của mình gây ra, vì ham lượt like mà đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực

Ngày 30-3, VKSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố TikToker Lê Anh Điệp (SN 1995, tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm") và TikToker Đoàn Quốc Việt (SN 2003, tài khoản "Dù Bầu Trời") cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Hành vi của "Tàng Keng Ông Trùm"

Tài khoản này đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

VKSND TPHCM truy tố 2 TikToker - Ảnh 1.

TikToker Lê Anh Điệp tại Công an TPHCM

Đáng chú ý, đối tượng còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, Công an TP HCM xác định đối tượng Lê Anh Điệp là người tạo lập, quản lý tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm".

Xuất phát từ động cơ là nhằm "câu" lượt thích, "câu" lượt xem, lượt tương tác trên mạng xã hội Tiktok và để trở nên nổi tiếng, Lê Anh Điệp đã đăng tải các video clip kích động.

Các clip này được xác định có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

"Dù Bầu Trời" ăn theo "Tàng Keng Ông Trùm"

Quá trình mở rộng điều tra vụ án của Lê Anh Điệp, công an phát hiện tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

VKSND TPHCM truy tố 2 TikToker - Ảnh 2.

TikToker Đoàn Quốc Việt

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định: Xuất phát từ động cơ muốn "ăn theo" và bắt chước tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" để tăng tương tác, Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung vi phạm quy định Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018. Cụ thể là hành vi "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác".

Tại cơ quan điều tra, Việt khai: "Hôm đó em đi làm về thì tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" nhắn tin khoe video chửi tục đã lên xu hướng rồi. Em thấy vậy nên bắt chước và đăng tải lên tài khoản TikTok của mình là Dù Bầu Trời 2 nội dung.

Việt khai tiếp: "Em nhận thức được cái sai của mình, cho em xin lỗi, đừng ai bắt chước giống em mà đánh mất tuổi trẻ".

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

