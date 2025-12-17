HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an gấp rút điều tra tin trình báo bị cướp hội đồng ở TPHCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một người dân đi tập thể dục đã đến công an ở TPHCM trình báo bị một nhóm đối tượng đi 5 xe máy chặn đầu, dùng mã tấu đe dọa, cướp tài sản

Ngày 17-12, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại lời kể của người đàn ông về việc bị nhóm cướp dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản khi đang tập thể dục sáng sớm ở TPHCM.

Nội dung clip cho biết rạng sáng 16-12, ông N.V.T. đạp xe thể dục và bị một nhóm người đi 5 xe máy chăn đầu, đe dọa tại khu vực đường Liên ấp 1-2, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM.

Công an ở TPHCM khẩn trương điều tra tin trình báo bị cướp hội đồng - Ảnh 1.

Đoạn đường ở TPHCM được cho là xảy ra vụ cướp theo trình báo của người dân

Theo trình báo, nhóm này dùng mã tấu đe dọa, cướp điện thoại và một số tiền. Đoạn clip sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi manh động của nhóm cướp tài sản.

Cùng ngày, người đăng clip xác nhận ông N.V.T. là ba vợ mình.

Sau vụ việc, ông T. đã đến cơ quan công an trình báo. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM vào cuộc điều tra.

Lực lượng công an đã trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường để xác minh, đồng thời đưa một số người liên quan về trụ sở làm rõ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tin liên quan

Công an TPHCM phát hiện thủ đoạn mới của một doanh nghiệp

Công an TPHCM phát hiện thủ đoạn mới của một doanh nghiệp

(NLĐO) - Công an TPHCM phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện thủ đoạn mới của một doanh nghiệp và đang mở rộng điều tra

Công an TPHCM vào cuộc vụ bé 3 tuổi tử vong tại lớp mẫu giáo

(NLĐO) - Một bé gái 3 tuổi đã tử vong sau khi ăn cơm trưa tại lớp mẫu giáo, hiện Công an TPHCM đang làm rõ

Công an TPHCM truy tìm bà Nguyễn Thị Quế Chi

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra thông báo truy tìm bà Nguyễn Thị Quế Chi, đại diện pháp luật Công ty TNHH Mỹ phẩm S.

