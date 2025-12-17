Công an gấp rút điều tra tin trình báo bị cướp hội đồng ở TPHCM

Ngày 17-12, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại lời kể của người đàn ông về việc bị nhóm cướp dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản khi đang tập thể dục sáng sớm ở TPHCM.

Nội dung clip cho biết rạng sáng 16-12, ông N.V.T. đạp xe thể dục và bị một nhóm người đi 5 xe máy chăn đầu, đe dọa tại khu vực đường Liên ấp 1-2, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM.

Đoạn đường ở TPHCM được cho là xảy ra vụ cướp theo trình báo của người dân

Theo trình báo, nhóm này dùng mã tấu đe dọa, cướp điện thoại và một số tiền. Đoạn clip sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi manh động của nhóm cướp tài sản.

Cùng ngày, người đăng clip xác nhận ông N.V.T. là ba vợ mình.

Sau vụ việc, ông T. đã đến cơ quan công an trình báo. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM vào cuộc điều tra.

Lực lượng công an đã trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường để xác minh, đồng thời đưa một số người liên quan về trụ sở làm rõ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.