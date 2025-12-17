HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Thợ hồ, công nhân tham gia đường dây rửa tiền tại tiệm vàng lớn ở TPHCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Trong vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có sự tham gia của thợ hồ, công nhân

Vừa qua, VKSND TPHCM hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống như vợ chồng với Long), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều đồng phạm về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Thợ hồ, công nhân tham gia đường dây rửa tiền tại tiệm vàng lớn ở TPHCM - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ án rửa tiền thông qua tiệm vàng

Theo hồ sơ, chủ tiệm vàng Đức Long (TPHCM) cùng các "chân rết" đã chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỉ đồng.

Vụ việc này bại lộ sau khi có nguồn tin tố giác một công ty ở nước ngoài chiếm đoạt số tiền 314.000 USD.

Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu là vợ chồng hợp pháp, kết hôn từ năm 2020. Thắm làm công nhân, còn Okoye làm phụ hồ, thu nhập không ổn định. Đến năm 2023, Thắm bị tai nạn giao thông khiến sức khỏe giảm sút, mất khả năng lao động trong thời gian dài, dẫn đến hoàn cảnh kinh tế gia đình rơi vào khó khăn.

Thợ hồ, công nhân tham gia đường dây rửa tiền tại tiệm vàng lớn ở TPHCM - Ảnh 2.

Tang vật vụ án

Trong thời gian này, một người bạn của Okoye, cùng quốc tịch Nigeria (không rõ lai lịch), đã tiếp cận và đề nghị vợ chồng Thắm tham gia vào đường dây đăng ký thành lập các công ty tại Việt Nam.

Mục đích là để các công ty này nhận tiền chuyển khoản từ nước ngoài về Việt Nam, là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, sau đó rút tiền, chuyển giao theo chỉ đạo và hưởng tiền công từ 3% đến 7% trên tổng số tiền rút được. Thắm và Okoye đã đồng ý tham gia.

Thực hiện theo thỏa thuận, Thắm đứng tên đăng ký thành lập 53 công ty có địa chỉ tại TPHCM. Sau khi thành lập, Thắm tiếp tục đứng tên mở tài khoản ngân hàng cho các công ty này, bao gồm cả tài khoản USD và tài khoản VND. 

Thắm và Okoye trực tiếp thực hiện các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài, chuyển đổi ngoại tệ, rút tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các cá nhân theo chỉ đạo của các đối tượng người nước ngoài.

Cụ thể, lần thứ nhất vào tháng 1-2024, Thắm được chuyển vào tài khoản do công ty do mình làm giám đốc 24,1 tỉ đồng sau đó rút 5 tỉ đồng để chồng chuyển cho người đàn ông quốc tịch Nigeria. 

Đồng thời, Thắm chuyển 10 tỉ đồng cho tài khoản Ha Thanh Duy, 5 tỉ đồng cho tài khoản Mai Vũ Minh và 5 tỉ đồng cho tài khoản Mai Trà My. Sau giao dịch này, Thắm và Okoye được trả công 130 triệu đồng.

Đến tháng 3-2024, Thắm nhận gần 170.000 USD tại Công ty TNHH Suzhou Eup Electric Co., Ltd do Thắm đứng tên. Thắm rút 4,1 tỉ đồng đưa cho chồng chuyển cho người đàn ông Nigeria. Tiền công vợ chồng Thắm nhận được là 124.200.000 đồng.

Hai lần khác, vợ chồng Thắm chuyển lần lược 4,9 tỉ đồng và 2 tỉ đồg cho người đàn ông Nigeria nhận 217 triệu đồng.

Tổng cộng, trong số 53 công ty do Thắm đứng tên, có 4 công ty đã nhận tổng cộng gần 1,5 triệu USD, quy đổi thành 36,5 tỉ đồng. Thắm và Okoye được trả tổng cộng 2,1 tỉ đồng tiền công và đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình điều tra, Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên.

Trong vụ án tiệm vàng Đức Long là một trong những nơi nhóm tội phạm dùng để thực hiện dịch vụ chuyển tiền trái phép.

