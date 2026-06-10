Sáng 10-6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy tìm người điều khiển xe máy liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong, sau đó rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến em K.N. tử vong

Trước đó, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 9-6, tại khu vực cầu C10 thuộc địa phận làng Bua, xã Ia Pnôn, giáp ranh làng Tung, xã Ia Nan (Gia Lai), một vụ tai nạn xảy ra giữa xe máy và vật cố định bên đường.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một thiếu niên nam điều khiển xe máy chở theo một nữ sinh. Do không làm chủ tay lái, xe máy đã tông vào cột mốc lộ giới ven đường.

Cú tai nạn khiến nữ sinh ngồi sau ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Sau vụ tai nạn, nam thiếu niên điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tử vong được xác định là em K.N. (SN 2011; trú tại làng Ghè, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai).

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Ia Pnôn và các đơn vị liên quan truy tìm nam thiếu niên để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.