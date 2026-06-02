Pháp luật

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí gây náo loạn đường phố

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Lập nhóm chát trên qua mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh rủ nhau điều khiển xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí truy đuổi người đi đường.

Trưa 2-6, tin từ VKSND khu vực 1 - tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng". 

Trong đó, các bị can dưới 18 tuổi bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: N.H.P. (SN 2009), N.H.H. (SN 2009), N.V.T. (SN 2009), N.B.L. (SN 2009), M.V.Q. (SN 2009), M.V.N. (SN 2010), N.B.L. (SN 2009) - cùng ngụ phường Trần Phú, N.H.A. (SN 2009, ngụ phường Thành Sen), V.V.N. (SN 2009), N.B.Đ. (SN 2009), N.P.D.C. (SN 2009) - cùng ngụ xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Riêng Võ Văn Hiếu (SN 2007, ngụ xã Toàn Lưu) bị bắt tạm giam.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí gây náo loạn đường phố - Ảnh 1.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào cuối tháng 4-2026, một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn Hà Tĩnh đã lập nhóm messenger để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao trên các tuyến đường trong thành phố. Các đối tượng còn chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.

Vào rạng sáng 1-5, nhóm này điều khiển 7 xe máy chở nhau mang theo hung khí, chạy với tốc độ 70 - 90 km/giờ trên nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, nẹt pô, quẹt hung khí xuống mặt đường tạo tia lửa và tiếng động lớn, gây mất an ninh trật tự công cộng. 

Đáng chú ý, khi phát hiện 2 thanh niên đang lưu thông trên đường, nhóm này cho rằng bị khiêu khích nên tổ chức truy đuổi. Trong lúc rượt đuổi, nhiều đối tượng dùng chai thủy tinh ném xuống đường để uy hiếp, ép các nạn nhân dừng xe. Hậu quả là xảy ra va chạm giao thông khiến 1 người bị chấn thương sọ não, gãy đùi, hôn mê, phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu; nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng có sự bàn bạc, phân công vai trò, chuẩn bị và chế tạo hung khí từ trước, sau đó cùng thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường.


Hai nhóm thanh thiếu niên đánh nhau náo loạn suối Hội Phú

(NLĐO) - Hai nhóm thanh thiếu niên mang theo bình xịt hơi cay, gạch đá... đánh nhau tại khu vực bờ kè suối Hội Phú gây náo loạn

Vụ 2 nhóm ẩu đả gây náo loạn tuyến đường sầm uất nhất TP Đồng Nai: Bắt thêm 5 đối tượng

(NLĐO) - Cảnh sát đã bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan vụ ẩu đả trên đường Võ Thị Sáu, TP Đồng Nai

Bắt "nóng" nhóm thanh niên ẩu đả gây náo loạn tuyến đường sầm uất nhất TP Đồng Nai

(NLĐO)-Cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan vụ ẩu đả trên đường Võ Thị Sáu, TP Đồng Nai và mở rộng truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn

tốc độ cao gây rối trật tự trật tự công cộng
