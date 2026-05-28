Công an Hà Nội gặp thử thách khó ở AFC Champions League Elite 2026-2027

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Công an Hà Nội gặp thử thách khó ở AFC Champions League Elite 2026-2027

Tường Phước (Ảnh: VPF, Adelaide United FC)

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm vòng play-off tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League Elite 2026-2027 đưa Công an Hà Nội chạm trán Adelaide United.

Công an Hà Nội FC gặp thử thách khó ở AFC Champions League Elite 2026-2027 - Ảnh 1.
Công an Hà Nội FC gặp thử thách khó ở AFC Champions League Elite 2026-2027 - Ảnh 2.

CLB Công an Hà Nội đối mặt thử thách khó tại AFC Champions League Elite 2026-2027

CLB Công an Hà Nội sẽ đối mặt thử thách cực đại ngay trong lần đầu góp mặt tại AFC Champions League Elite 2026-2027, khi lá thăm may rủi đưa thầy trò ông Alexandre Polking chạm trán Adelaide United (Úc) ở vòng play-off tranh vé vào vòng bảng.

Theo kết quả phân cặp của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đại diện Việt Nam sẽ hành quân đến sân Hindmarsh của Adelaide United vào ngày 11-8. Đây là trận đấu "một mất một còn", bởi đội thắng sẽ giành quyền dự vòng bảng AFC Champions League Elite, trong khi đội thua phải xuống chơi tại AFC Champions League Two.

Công an Hà Nội FC gặp thử thách khó ở AFC Champions League Elite 2026-2027 - Ảnh 3.

Adelaide United vừa giành ngôi á quân A-League

Với Công an Hà Nội đây rõ ràng là thử thách không nhỏ. Adelaide United không chỉ sở hữu lợi thế sân nhà mà còn được đánh giá cao hơn nhờ vị thế và kinh nghiệm tại sân chơi châu lục. Đội bóng của Úc từng vào chung kết AFC Champions League năm 2008 và nhiều mùa liên tiếp nằm trong nhóm cạnh tranh hàng đầu Giải VĐQG Úc (A-League).

Mùa giải vừa qua, Adelaide United giành ngôi á quân A-League và tiếp tục duy trì phong cách chơi bóng giàu tốc độ, pressing cường độ cao cùng nền tảng thể lực sung mãn. Đây vốn là "vũ khí" đặc trưng của các đội bóng xứ sở chuột túi, khiến nhiều đại diện Đông Nam Á gặp khó khi đối đầu.

Đáng chú ý, Adelaide đang sở hữu chân sút Luka Jovanovic, người ghi 11 bàn ở A-League 2025-2026 và được xem là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công. Lối chơi trực diện, tốc độ chuyển trạng thái nhanh của đội bóng đến từ Úc sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho hàng thủ CLB Công an Hà Nội.

Công an Hà Nội FC gặp thử thách khó ở AFC Champions League Elite 2026-2027 - Ảnh 4.

Alan là chân sút hàng đầu của Công an Hà Nội

Tuy nhiên, đại diện V-League cũng có cơ sở để hy vọng tạo bất ngờ. Công an Hà Nội FC đang trải qua mùa giải thăng hoa dưới thời HLV Polking khi sớm vô địch V-League trước 3 vòng đấu, đồng thời hướng đến việc phá kỷ lục điểm số của giải đấu.

Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng ngành công an nằm ở chất lượng đội hình đồng đều cùng khả năng kiểm soát bóng hiện đại. 

Những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Alan, Artur hay Nguyễn Đình Bắc… giúp CLB Công an Hà Nội duy trì được bản sắc tấn công giàu tốc độ và kỹ thuật.

Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam cũng không còn e ngại những đội bóng Úc. Những màn trình diễn tích cực ở cấp độ tuyển quốc gia cũng mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ Việt Nam khi khoác áo CLB chủ quản bước ra đấu trường quốc tế.

Công an Hà Nội FC gặp thử thách khó ở AFC Champions League Elite 2026-2027 - Ảnh 5.

Công an Hà Nội FC có thể gây sốc trên đất Úc

Dĩ nhiên, khoảng cách trình độ giữa V-League và A-League vẫn tồn tại, đặc biệt ở cường độ thi đấu và thể lực. Song với tinh thần hưng phấn của nhà vô địch V-League cùng phong cách chơi bóng hiện đại của HLV Polking, CLB Công an Hà Nội hoàn toàn có thể nghĩ đến một "cú sốc" trên sân nhà của đối phương.

Dù kết quả ra sao, việc góp mặt tại AFC Champions League Elite cũng là cột mốc quan trọng với "tân vương" V-League, đồng thời cho thấy tham vọng vươn tầm của bóng đá Việt Nam ở sân chơi số một châu lục.

Tin liên quan

CLB Công an Hà Nội áp sát ngôi vô địch V-League

CLB Công an Hà Nội áp sát ngôi vô địch V-League

Từ một tài năng trẻ giàu triển vọng, Đình Bắc đang từng bước khẳng định vị thế trong màu áo CLB Công an Hà Nội

CLB Công an Hà Nội tiến gần "ngôi vương" V-League

(NLĐO) - Sau 19 vòng đấu của V-League 2025-2026, CLB Công an Hà Nội thể hiện vị thế ứng viên vô địch thực thụ với 18 trận bất bại, bao gồm 15 chiến thắng.

Clip CLB Công an Hà Nội nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2025-2026

(NLĐO) - Cú đúp bàn thắng của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) giúp Hà Nội FC thắng CLB Công an Hà Nội với tỉ số 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 15 V-League 2025-2026

CLB Công an Hà Nội HLV Polking Đình bắc Công an Hà Nội FC AFC Champions League Elite
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo