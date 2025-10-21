HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Công an Hà Nội thông tin vụ tai nạn liên quan đến shipper trên cầu Vĩnh Tuy

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công an Hà Nội khẳng định thông tin "shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy" là không chính xác, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 21-10, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng Công an TP đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) làm một người tử vong.

Công an Hà Nội thông tin vụ tai nạn liên quan đến shipper trên cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 10 giờ 55 phút ngày 20-10, tại làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy (chiều từ Long Biên đi Minh Khai, thuộc địa phận phường Long Biên, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy làm một người tử vong. Nạn nhân là bà N.T.V.X. (SN 1963, trú tại Hà Nội).

Theo nhà chức trách, sau khi vụ tai nạn xảy ra, một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin "shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy sau khi gây tai nạn làm một người tử vong". Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 và Công an phường Long Biên (Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường tai nạn để điều tra, rà soát camera, nhân chứng, xác minh sự việc. Cùng với đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an Hà Nội cũng triển khai tìm kiếm cứu nạn nhưng không phát hiện ai nhảy cầu.

Công an Hà Nội khẳng định thông tin "shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy" là không chính xác.

Công an phường Long Biên đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Công an Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

công an tai nạn shipper Cầu Vĩnh Tuy shipper nhảy cầu
