Công an Hà Nội vô địch V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu

Alan mở tỉ số trên chấm 11m

Công an Hà Nội hướng mục tiêu giành chiến thắng khi tiếp đón Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy ở vòng 23. Nhưng trước lối chơi kỷ luật, bọc lót kín kẽ của đội khách, đội bóng ngành Công an gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Sự kiên cường của đội bóng xứ Thanh giúp họ giữ sạch lưới dù phải chơi thiếu người vì thẻ phạt từ phút 60. Tuy nhiên, sự nhiệt huyết, lăn xả của ngôi sao Nguyễn Đình Bắc đã giúp Công an Hà Nội tháo gỡ nút thắt, giành chiến thắng ngoạn mục ở những phút cuối trận.

Cú rướn người chuyền bóng của Đình Bắc khiến trung vệ Xuân Hưng phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền 11m, Alan dễ dàng đánh bại thủ thành Êli Niê, giúp Công an Hà Nội mở tỉ số ở phút thứ 88.

Bàn thắng giúp giải tỏa áp lực cho đồng đội nhưng cũng khiến Đình Bắc gặp phải chấn thương nặng và không thể chơi bóng đến hết trận. Nhưng trong thế trận có nhiều thuận lợi, đội chủ nhà đã ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 ở phút 90+8, sau pha phản công nhanh và dứt điểm quyết đoán của Rogerio Alves.

Kết quả này giúp Công an Hà Nội vững ngôi đầu, tạo khoảng cách lên đến 11 điểm so với nhóm bám đuổi và chính thức đăng quang V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu. "Dù gặp không ít khó khăn nhưng toàn đội đã nỗ lực thi đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra và xứng đáng giành được danh hiệu này. Sau 2 mùa khoác áo Công an Hà Nội, tôi vinh dự có lần đầu đăng quang V-League. Chúng tôi sẽ quyết tâm giữ vững phong độ này khi tham dự đấu trường châu Á ở mùa tới" - Đình Bắc chia sẻ.

Trong khi đó, thất bại này khiến Thanh Hóa giậm chân ở vị trí thứ 9 bảng xếp hạng với 24 điểm. Cần thêm ít nhất 2 điểm trong 3 vòng đấu còn lại, đội bóng xứ Thanh sẽ trụ hạng thành công mà không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.