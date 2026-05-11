Vòng 22 V-League: Ninh Bình trở lại top 3, Công an Hà Nội áp sát ngôi vương

Tiếp tục bám đuổi nhóm đầu

Tối 9-5, CLB Ninh Bình có chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng, tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng sau 2 trận liên tiếp rơi điểm. Trên sân nhà, đội bóng cố đô khởi đầu thuận lợi khi Nguyễn Hoàng Đức mở tỉ số từ phút 16 nhờ cú sút xa hiểm hóc.

Hoàng Đức góp công lớn giúp Ninh Bình trở lại top 3 (Ảnh: CLB Ninh Bình)

Bàn thắng sớm giúp thầy trò HLV Bae Ji-won giải tỏa áp lực và thi đấu thăng hoa hơn. Phút 59, Hoàng Đức bị Luiz Antonio phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Fred Friday đánh bại thủ thành Nguyễn Đình Triệu, nhân đôi cách biệt cho Ninh Bình.

Chưa đầy 5 phút sau, chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2025 phải rời sân vì chấn thương. Mất mát ở tuyến giữa của đội chủ nhà tạo cơ hội để Hải Phòng phần nào lấy lại sự chủ động. Dù vậy, đại diện đất Cảng chỉ có 1 bàn danh dự ở phút thi đấu chính thức cuối cùng do công của tiền vệ Antonio.

Cùng việc CLB Hà Nội để thua 0-1 tại Thanh Hóa, Ninh Bình đã trở lại top 3 với 41 điểm, kém đội nhì bảng Thể Công Viettel 5 điểm.

Trong khi đó, chuỗi 4 trận không thắng khiến Hải Phòng tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 7.

Tiến Linh chấm dứt chuỗi 15 trận "tịt ngòi"

Trên sân Bình Dương, Công an TP HCM thắng Sông Lam Nghệ An trong trận cầu 4 bàn đều được ghi bởi các chân sút của đại diện ngành công an. Đầu hiệp 1, hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo trong nỗ lực phá bóng đã đánh đầu phản lưới nhà, mở tỉ số cho đoàn quân HLV Văn Sỹ Sơn.

Công an TP HCM (trái) vươn lên vị trí thứ 5 sau trận thắng thuyết phục Sông Lam Nghệ An (Ảnh: CLB CA TP HCM)

Trong thế bị dẫn bàn, Công an TP HCM càng dâng cao đội hình gây sức ép. Sau 2 pha bóng việt vị, đội bóng của trợ lý HLV Phùng Thanh Phương được hưởng quả phạt đền vì Williams Lee bị phạm lỗi trong vòng cấm. Ngoại binh này đã không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội nhà trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An tìm kiếm bàn thắng song đại diện ngành công an đã khai thác triệt để khoảng trống mà đối thủ để lại. Nguyễn Tiến Linh và Raphael Utzig mỗi người có 1 pha lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho Công an TP HCM. Đáng chú ý, bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Tiến Linh cũng chấm dứt chuỗi 15 trận "tịt ngòi" tại V-League của tiền đạo sinh năm 1997.

Đình Bắc (áo đỏ) tiếp tục thăng hoa khi Công an Hà Nội thẳng tiến về đích (Ảnh: VPF)

Với kết quả này, Công an TP HCM đã lấy lại vị trí thứ 5 từ tay Nam Định. Ở vòng 22, đội chủ sân Thiên Trường thua sát nút Công an Hà Nội sau màn rượt đuổi kịch tính.

Tại Hàng Đẫy, thầy trò HLV Mano Polking sớm mở tỉ số nhờ pha bứt tốc của Nguyễn Đình Bắc. Khoảng 10 phút sau, Bùi Hoàng Việt Anh để mất bóng bên phần sân nhà, và tiền đạo Trần Ngọc Sơn chớp thời cơ gỡ hòa cho Nam Định.

Phút 28, đại diện thành Nam vươn lên dẫn 2-1 sau tình huống chuyển đổi trạng thái sắc nét. Ngọc Sơn dâng cao ở cánh phải, vượt qua hậu vệ Adou Minh rồi căng ngang để Trần Văn Đạt đánh bại thủ thành Nguyễn Filip.

Sau giờ nghỉ, thế trận giằng co giữa 2 đội vẫn tiếp diễn. Phút 53, từ đường chuyền vượt tuyến của Cao Pendant Quang Vinh, Việt Anh bình tĩnh đánh lừa thủ môn Trần Liêm Điều trước khi dứt điểm vào lưới trống, quân bình tỉ số 2-2.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 22 (Ảnh: VPF)

Lúc này, Công an Hà Nội tạo sức ép nghẹt thở lên đội khách, buộc Romulo da Silva phải phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 82. Trên chấm phạt đền, Đình Bắc hoàn tất cú đúp, mang về chiến thắng 3-2 cho đoàn quân HLV Mano Polking. Dù Thể Công Viettel nỗ lực bám đuổi với trận thắng Hà Tĩnh 2-0, Đình Bắc và các đồng đội chỉ cần thắng Thanh Hóa vòng sau thì Công an Hà Nội xem như đã đủ điểm đăng quang.

Ở nhóm cuối bảng, cuộc đua trụ hạng ngày càng căng thẳng khi 2 đội xếp chót đều giành chiến thắng ở vòng này. CLB Đà Nẵng vượt qua Becamex TP HCM với tỉ số 2-0 trên sân nhà. Còn PVF-CAND hạ gục Hoàng Anh Gia Lai 2-1 ngay tại Pleiku. Vì Thanh Hóa vươn lên hạng 8 nhờ trận thắng tối thiểu CLB Hà Nội, đại diện phố Núi đã rơi xuống vị trí thứ 11, chỉ còn hơn đội chót bảng Đà Nẵng 6 điểm.

Ba điểm có được trước Nam Định ở vòng 22 V-League, giúp Công an Hà Nội gần như chạm tay vào chức vô địch V-League mùa này.



