HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường: Nơi làm tốt, nơi chưa

Anh Vũ

(NLĐO) - Thời gian qua, lực lượng chức năng TPHCM đã mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

CLIP: Lấn chiếm vỉa hè tại đường Phạm Văn Đồng, TPHCM.

Vừa qua, các phường, xã ở TPHCM mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè nhằm thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị.

img

Vỉa hè đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành thông thoáng.

Theo ghi nhận, một số phường Bến Thành, Tăng Nhơn Phú, Tam Bình... làm tốt, vỉa hè trở lại vẻ thông thoáng, người dân đi lại dễ dàng.

Công an phường Bến Thành cho hay từ ngày 1-7-2025 đến ngày 12-1-2026, địa phương xử lý 628 trường hợp liên quan đến trật tự đô thị và an toàn giao thông, số tiền phạt hơn 1,7 tỉ đồng.

Khu vực Chợ Bến Thành, chợ Thái Bình (đường Cống Quỳnh), Bệnh viện Từ Dũ (đường Cống Quỳnh) thuộc phường Bến Thành ít xảy ra tình trạng lấn chiếm.

Tương tự, tại 2 phường Tam Bình, Tăng Nhơn Phú được Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp Công an địa phương mạnh tay xử lý. Đặc biệt là khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, đường Lê Văn Việt,...

img

Vỉa hè khu vực Bệnh viện Từ Dũ thông thoáng.

Dù vậy, tại đường Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị (thuộc phường Bình Lợi Trung), tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra phổ biến.

Theo ghi nhận sáng 20-1, nhiều hàng rong tràn ra đường, người đi xe máy xếp hàng dài chờ mua đồ ăn sáng.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp đậu xe máy trái phép trên vỉa hè, gây tình trạng lộn xộn và mất mỹ quan đô thị.

img

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú xử lý xe máy dựng vỉa hè ở đường Lê Văn Việt.

img

Hàng quán trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng.

img
img
img

Vỉa hè đường Phạm Văn Đồng

img

Đường Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung.


Tin liên quan

Quản lý đô thị hiệu quả hơn với camera AI

Quản lý đô thị hiệu quả hơn với camera AI

TP HCM và TP Hà Nội thí điểm sử dụng hình ảnh từ camera AI để phạt nguội, kỳ vọng là "liều thuốc" trị dứt điểm tình trạng xả rác, lấn chiếm lòng lề đường

Cao điểm xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở phường Bàn Cờ, TP HCM

(NLĐO) - Đợt cao điểm của phường Bàn Cờ nhằm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, xử lý “xe dù, bến cóc”, tạo diện mạo đô thị thông thoáng, an toàn hơn

Công an phường Bến Thành xử lý hàng chục trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

(NLĐO) - Phường Bến Thành kỳ vọng tạo sự chuyển biến rõ nét, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường.

lấn chiếm vỉa hè lấn chiếm lòng đường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo