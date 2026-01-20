Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường: Nơi làm tốt, nơi chưa

CLIP: Lấn chiếm vỉa hè tại đường Phạm Văn Đồng, TPHCM.

Vừa qua, các phường, xã ở TPHCM mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè nhằm thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Vỉa hè đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành thông thoáng.

Theo ghi nhận, một số phường Bến Thành, Tăng Nhơn Phú, Tam Bình... làm tốt, vỉa hè trở lại vẻ thông thoáng, người dân đi lại dễ dàng.

Công an phường Bến Thành cho hay từ ngày 1-7-2025 đến ngày 12-1-2026, địa phương xử lý 628 trường hợp liên quan đến trật tự đô thị và an toàn giao thông, số tiền phạt hơn 1,7 tỉ đồng.

Khu vực Chợ Bến Thành, chợ Thái Bình (đường Cống Quỳnh), Bệnh viện Từ Dũ (đường Cống Quỳnh) thuộc phường Bến Thành ít xảy ra tình trạng lấn chiếm.

Tương tự, tại 2 phường Tam Bình, Tăng Nhơn Phú được Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp Công an địa phương mạnh tay xử lý. Đặc biệt là khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, đường Lê Văn Việt,...

Vỉa hè khu vực Bệnh viện Từ Dũ thông thoáng.

Dù vậy, tại đường Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị (thuộc phường Bình Lợi Trung), tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra phổ biến.

Theo ghi nhận sáng 20-1, nhiều hàng rong tràn ra đường, người đi xe máy xếp hàng dài chờ mua đồ ăn sáng.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp đậu xe máy trái phép trên vỉa hè, gây tình trạng lộn xộn và mất mỹ quan đô thị.

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú xử lý xe máy dựng vỉa hè ở đường Lê Văn Việt.

Hàng quán trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng.

Vỉa hè đường Phạm Văn Đồng

Đường Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung.



