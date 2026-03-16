Công an Lâm Đồng tìm bị hại trong đường dây lừa đảo mua bán xe liên tỉnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc" xảy ra trong năm 2024 – 2025 tại Lâm Đồng và một số tỉnh, thành trên cả nước.



Nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook do 3 thanh niên lập ra để lừa đảo.

Những cá nhân liên quan trong vụ án này gồm: Nguyễn Thành Nam (32 tuổi), Nguyễn Văn Linh (25 tuổi) và Nguyễn Hữu Quý (25 tuổi), cùng ngụ TP Huế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7-2024 đến tháng 12-2025, 3 đối tượng này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook như "Thường Yaz", "Nguyễn Cường Xipo", "Cường sports", "Nguyễn Hải Trường"… để đăng tải những bài viết rao bán các loại xe máy.

Khi có người liên hệ mua xe, những đối tượng này yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Sau đó, để lấy lòng tin của người mua và đồng ý chuyển thêm tiền cọc, cả 3 tiếp tục gửi video quay cảnh đưa xe cho nhà xe vận chuyển, viết phiếu xuất kho xe, gọi điện đóng vai là tài xế đang vận chuyển xe.

Các đối tượng lừa đảo gồm: Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Quý (từ bên trái qua)

Khi khách tin tưởng và chuyển đủ tiền mua, 3 đối tượng trên không thực hiện giao xe mà chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo ai là bị hại trong vụ án nêu trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh để được giải quyết theo quy định.