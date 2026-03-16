Pháp luật

Công an Lâm Đồng tìm bị hại trong đường dây lừa đảo mua bán xe liên tỉnh

Nhất Đăng

(NLĐO) - Sau khi lừa người mua xe chuyển đủ tiền, các đối tượng trong đường dây lừa đảo mua bán xe qua mạng liền chặn liên lạc với nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc" xảy ra trong năm 2024 – 2025 tại Lâm Đồng và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Công an tỉnh Lâm Đồng tìm bị hại trong đường dây lừa đảo mua bán xe - Ảnh 1.

Nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook do 3 thanh niên lập ra để lừa đảo.

Những cá nhân liên quan trong vụ án này gồm: Nguyễn Thành Nam (32 tuổi), Nguyễn Văn Linh (25 tuổi) và Nguyễn Hữu Quý (25 tuổi), cùng ngụ TP Huế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7-2024 đến tháng 12-2025, 3 đối tượng này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook như "Thường Yaz", "Nguyễn Cường Xipo", "Cường sports", "Nguyễn Hải Trường"… để đăng tải những bài viết rao bán các loại xe máy.

Khi có người liên hệ mua xe, những đối tượng này yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Sau đó, để lấy lòng tin của người mua và đồng ý chuyển thêm tiền cọc, cả 3 tiếp tục gửi video quay cảnh đưa xe cho nhà xe vận chuyển, viết phiếu xuất kho xe, gọi điện đóng vai là tài xế đang vận chuyển xe.

Công an tỉnh Lâm Đồng tìm bị hại trong đường dây lừa đảo mua bán xe - Ảnh 2.

Các đối tượng lừa đảo gồm: Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Quý (từ bên trái qua)

Khi khách tin tưởng và chuyển đủ tiền mua, 3 đối tượng trên không thực hiện giao xe mà chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo ai là bị hại trong vụ án nêu trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh để được giải quyết theo quy định.

(NLĐO) - Đại úy Trần Việt Hoàn, Công an Phường 3 Bảo Lộc đến làm rõ hành vi ném đá lên mái nhà người khác thì bị K'Jao dùng xà beng tấn công gây thương tích.

Bắt tạm giam 2 tài xế trong 2 vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giam 2 tài xế liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Nhân Cơ và xã Bảo Lâm 5.

Lâm Đồng: Bắt nhanh tên cướp lẩn trốn trong rẫy cà phê

(NLĐO) - Sau khi cướp giật chiếc điện thoại của người dân, Minh bỏ trốn vào rẫy cà phê nhưng bị công an tỉnh Lâm đồng điều tra và truy bắt sau đó.

