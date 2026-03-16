Pháp luật

Cựu chuyên viên ngân hàng lừa đảo hơn 9 tỉ đồng

Tin - ảnh: Văn Vũ

(NLĐO) – Ngoài việc lãnh mức án 14 năm tù, cựu chuyên viên ngân hàng còn bị buộc bồi thường cho các bị hại hơn 9 tỉ đồng đã lừa đảo trước đó.

Ngày 16-3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hưng (SN 1994; trú tại phường Hà Tiên) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cựu chuyên viên ngân hàng lừa đảo 9 tỉ đồng bị phạt 14 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Việt Hưng tại toà

Theo cáo trạng, vào tháng 10-2020, Hưng được Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Kiên Giang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, với chức danh chuyên viên thẩm định tín dụng tại Phòng Giao dịch Hà Tiên. Đến tháng 7-2022, Vietcombank đã ra quyết định xử lý kỷ luật và chấm dứt hợp đồng lao động với Hưng.

Trong thời gian này, Hưng lợi dụng mối quan hệ với 7 khách hàng quen biết trước đó để vay 9,3 tỉ đồng với lý do "đáo hạn ngân hàng" và hứa hẹn sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi trong vòng 1-2 ngày.

Sau khi nhận tiền, Hưng đã sử dụng toàn bộ số tiền này để tham gia đánh bạc qua mạng và chi trả nợ cá nhân.

Ngoài việc tuyên mức án 14 năm tù, hội đồng xét xử còn buộc Hưng phải có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt.

Một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạt hiếm thấy

Một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hiếm thấy

(NLĐO) - Với thủ đoạn chuyển trả tiền đến số lẻ nhưng bớt đi 3 số 0 sau cùng, người phụ nữ đã thực hiện trót lọt 15 lần, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Dàn dựng cảnh đưa tiền tại trụ sở công an để lừa đảo tiền tỉ

(NLĐO) - Ba người dựng lên màn kịch "chạy án", thậm chí dàn dựng cảnh đưa tiền tại trụ sở công an để tạo lòng tin với nạn nhân, qua đó lừa đảo hàng tỉ đồng.

Thông tin mới nhất về vụ án lừa đảo hàng nghìn tỉ tại Công ty GFDI

(NLĐO) – Công an thành phố Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lừa đảo tại Công ty GFDI sang VKSND đồng cấp để tiếp tục thụ lý.

