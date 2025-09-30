HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an làm việc với người đăng tải thông tin "luật gì giờ nhuộm tóc ra đường phạt 10 củ"

Cao Nguyên

(NLĐO) – Ngoài đăng thông tin "luật gì giờ nhuộm tóc ra đường phạt 10 củ" sai sự thật, tài khoản Facebook này còn sử dụng hình ảnh của 1 lãnh đạo ngành công an

Ngày 30-9, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã mời bà D.Q.V. (ngụ phường Buôn Ma Thuột) lên làm việc vì đã đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an làm việc với người đăng tải thông tin "luật gì giờ nhuộm tóc ra đường phạt 10 củ"- Ảnh 1.

Sau khi làm việc với công an, bà D.Q.V. đã đăng tải thông tin đính chính

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Buôn Ma Thuột phát hiện tài khoản Facebook do bà V. quản lý đăng tải nội dung: "Luật gì giờ nhuộm tóc ra đường phạt 10 củ? Chuyến này tôi đi làm gái".

Bên cạnh đó, trong phần bình luận, tài khoản này còn sử dụng hình ảnh 1 lãnh đạo của ngành công an được cắt từ 1 video không rõ nguồn để dẫn chứng cho thông tin trên.

Theo cơ quan công an, nội dung bà V. đăng tải là sai sự thật, bịa đặt, dễ gây hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan quản lý nhà nước, tạo môi trường thông tin không lành mạnh trên mạng xã hội.

Ngay sau khi phát hiện, Công an phường Buôn Ma Thuột đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk mời chủ tài khoản lên làm việc.

Tại buổi làm việc, bà D.Q.V. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, cam kết gỡ bỏ bài viết, đăng đính chính và xin lỗi công khai.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử lý bà V. theo quy định.

Tin liên quan

Người phụ nữ tung tin sai sự thật về bác sĩ nội trú Bệnh viện Bạch Mai để làm gì?

Người phụ nữ tung tin sai sự thật về bác sĩ nội trú Bệnh viện Bạch Mai để làm gì?

(NLĐO) - Công an TP Hà Nội vừa xử lý một phụ nữ vì tung tin sai sự thật về bác sĩ nội trú Bệnh viện Bạch Mai trên mạng để “câu tương tác” bán hàng online.

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước "xuyên tạc, thông tin sai sự thật"

(NLĐO) - Động thái này, theo Vingroup, không chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mà còn vì lợi ích xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp Quốc khánh

(NLĐO)- Sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một người đàn ông ở Ninh Bình bị xử phạt.

